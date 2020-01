Imagini dramatice din China. Bolnavii zac pe jos în spitale, gările sunt păzite cu arme automate

Spitalele nu mai fac față numărului mare de pacienți și au amenajat zone de primire în parcări. Sute de oameni așteaptă la coadă, de aproape 24 de ore. Nu mai există paturi libere, iar bolnavii internați sunt înghesuiți pe scaune sau zac pe jos, pe coridoare. În unitățile medicale circulă zvonuri potrivit cărora nu mai există medicamente suficiente pentru cetățeni.

Ca măsură de precauție, în unele cazuri, pacienții sunt transportați de medici în containere sigilate. Iar personalul medical care intră în contact cu bolnavii aplică proceduri foarte stricte de dezinfectare.

Gările din Wuhan sunt păzite de soldați înarmați cu arme automate și echipați cu costume de protecție.

Milioane de oameni sunt acum în carantină în China, în propriile orașe. Transportul public a fost suspendat și adunările publice cu ocazia Anului Nou au fost anulate. Au fost închise cafenele, cinematografe și teatre. În Wuhan, locul în care a apărut coronavirusul, a fost închis. Nimeni nu mai are voie să intre în metropola cu 11 milioane de locuitori și nici să mai iasă de acolo.

„Când am ajuns în gara din Wuhan, peste 90% dintre pasageri purtau măști. Nimeni nu vorbea. A fost înfricoșător. Am crezut că situația este sub control, dar m-am înșelat”, a povestește Feng, o studentă de 25 de ani care s-a întors acasă cu ocazia vacanței de Anul Nou.

„Mama mea a mers la supermarket, însă rafturile erau goale. Avem alimente suficiente pentru încă 10 zile, apoi nu știu ce se va mai întâmpla”, a adăugat un tânăr, sub protecția anonimatului, pentru BBC.