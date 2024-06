"Imaginile sunt cu Victor Ponta si cu Vasile Dancu, care ieri (luni - n.r.) s-au vazut la un restaurant de lux din Bucuresti, din zona Primaverii. Dl Ponta, intre timp, a scris si pe pagina mea de socializare pentru ca a fost deranjat de apelativul "locotenentii dl Coldea". Ba da, si dl. Dancu si dl. Ponta sunt locotenentii nu numai ai dl Coldea, ci si ai dl Maior. Stim foarte clar ca dl. Ponta este finul dl. Maior si stim foarte clar care sunt legaturile. De altfel, dl. Ponta a si fost crescut de aceste personaje, propulasat in politica. Acum se alatura corului celor care refuza sa vorbeasca despre lucrurile ingrozitoare pe care Coldea le-a facut de-a lungul anilor cat a fost la conducerea SRI.

Mai mult decat atat, raspunzandu-i dl Ponta la mesajul pe care l-a postat pe pagina de socializare i-am spus ca-l provoc la o emisiune despre nasul sau, dl Maior, si despre Florian Coldea. I-am pus o intrebare cheie: de ce mereu cand este intrebat despre Florian Coldea el raspunde despre Traian Basescu. Probabil ca nu ati observat lucru acesta, dar uitati-va cu atentie sa vedeti. Dl Ponta evita - ca si multi altii - sa vorbeasca despre dl. Coldea.

Probabil ca in continuare se tem de puterea pe care Florian Coldea a avut-o. Eu zic ca nu o mai are astazi. Sper ca toti oamenii care au raspuns la comenzile dl Coldea sa prinda curaj si sa vorbeasca despre aceste lucruri. Incercarea politicienilor de a-l scoate nevinovat in aceste zile arata, de fapt, profunzimea acestui Statului Paralel si micimea acestor oameni politici care ne-au vandut iluzii spunand ca se lupta cu statul de drept. De fapt, ei stateau cu ei la masa", a declarat, marti, Anca Alexandrescu, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus.