Ilie Bolojan, președintele CJ Bihor, anunță concedierea a jumătate dintre angajații instituției

Preşedintele ales al CJ Bihor, Ilie Bolojan, a anunţat marţi, în prima sa conferinţă de presă în această funcţie, o reducere de 50% a personalului din aparatul propriu al Consiliului Judeţean, de la 174 de posturi fizic ocupate la 88, începând cu data de 1 decembrie.



"În urma analizei făcute în ultima săptămână am constatat anumite chestiuni care nu pot fi contestate. Analizând fiecare structură în parte, făcând comparaţii cu structuri asemănătoare, încărcare de personal, paralelismele, lipsa de coordonare, am luat această decizie pentru noua organigramă care va fi pusă pe ordinea de zi în şedinţa de joi," a declarat Bolojan.



În primul rând, a precizat el, personalul din aproape toate compartimentele era supradimensionat, ceea ce presupune un grad de încărcare cu volum de muncă scăzut. S-au făcut analize comparative la serviciul juridic, număr de dosare, complexitate per jurist, comparativ cu Primăria Oradea, rapoartele fiind total nefavorabile Consiliului Judeţean, precum şi analize cantitative pe număr de autorizaţii de construcţii, de avize emise, constatând o subnormare de câteva ori faţă de primărie.



Bolojan a afirmat că sunt structuri care nu mai au obiect de activitate, de exemplu o structură pentru arii protejate, sau structuri paralele precum o direcţie de turism şi o agenţie de management ori direcţii scoase din aparatul propriu "pentru a se pierde controlul modului în care lucrează", precum Direcţia Social Comunitară, care urmează să fie desfiinţată.



"Suntem nevoiţi să reorganizăm instituţia astfel încât cheltuielile de personal, care ating valori foarte mari, să fie reduse la un nivel suportabil, dar în acelaşi timp să permită oferirea serviciilor în condiţii decente. De asemenea urmărim să depolitizăm acţiunile Consiliului Judeţean în perioada următoare, să avem o abordare administrativă care se va baza pe o intervenţie activă a CJ în raport cu primăriile din judeţ. Pentru că judeţul nostru nu poate fi schimbat doar de către o instituţie, ci va fi schimbat de bihoreni, sigur, în parteneriat cu primăriile, pentru ca lucrurile să arate mult mai bine în anii următori," a subliniat el.



Potrivit acestuia, cheltuielile de personal ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean într-o lună se ridică la suma de circa 270.000 de euro, fără celelalte instituţii din subordine.



Ilie Bolojan a menţionat că o situaţie problematică a constatat în domeniul fondurilor europene, "o dezorganizare totală, cu proiecte care nu au manager de proiect", fiind necesară reorganizarea departamentului care a trecut în subordinea vicepreşedintelui Mircea Mălan, cu doar patru angajaţi.



"Sunt convins, cu toate nemulţumirile şi supărările care inevitabil vor apărea, că se va dovedi că, în perioada următoare, Consiliul Judeţean va funcţiona incomparabil mai bine, cu personalul redus la jumătate. La consiliu trebuie să facem din mers două lucruri: să facem o schimbare de curs, deci o nouă orientare care să însemne reorganizarea Consiliului Judeţean, economii făcute la banii bihorenilor, stoparea risipei şi orientarea CJ către bihoreni. Iar în paralel să facem ce ţine de noi pentru dezvoltarea economică a judeţului şi creşterea nivelului de trai al bihorenilor", a spus Bolojan.



După reorganizarea aparatului propriu, urmează să fie analizate celelalte instituţii subordonate sau coordonate de CJ.



Noul Consiliu Judeţean Bihor este alcătuit din 22 de consilieri PNL, şase de la UDMR şi şase de la PSD.