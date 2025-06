A fost un demers de o complexitate logistică remarcabilă, un efort susținut și coordonat la nivel interinstituțional, care a reușit să aducă un serviciu esențial mai aproape de comunități, cu un impact social direct și cuantificabil în viețile a zeci de mii de oameni.

Rezultatele finale ale campaniei:

• 24.128 persoane consultate

• 39.080 perechi de ochelari cu dioptrii oferite gratuit

Hubert Thuma, Președintele Consiliului Județean Ilfov:

„«Ilfov, prin ochii tăi» este un proiect de suflet, care mi-a confirmat încă o dată că administrația publică înseamnă, înainte de toate, grijă față de oameni. Am fost aproape de comunități, am ascultat și am acționat concret. Este genul de inițiativă care dă sens muncii noastre și care ar trebui să devină un standard în fiecare județ din România.”

Mulțumiri speciale partenerului Lensa, pentru implicarea activă, profesionalismul constant și prezența neîntreruptă în fiecare localitate.

Mulțumim fiecărei primării din județul Ilfov, pentru colaborarea eficientă și susținerea exemplară a fiecărei etape de organizare.

Această campanie a demonstrat că administrația publică locală poate acționa unitar, coerent și cu rezultate tangibile, atunci când există viziune, parteneriate solide și un obiectiv comun: binele real al oamenilor.

Proiectul a fost inițiat și implementat de Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Lensa, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea și cele 40 de unități administrativ-teritoriale ale județului.