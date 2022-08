Rugăciunea zileiRugăciune de iertare a păcatelor a părintelui Arsenie Boca„Iartă-mă, Doamne: Pentru tot ce puteam să văd şi nu am văzut! Pentru tot ce puteam să aud şi nu am auzit. Pentru tot ce puteam să simt şi nu am simţit! Pentru tot ce aş fi putut să înţeleg şi nu am înţeles! Pentru tot ce puteam să conştientizez şi nu am conştientizat! Pentru iertarea pe care aş fi putut să o dau şi nu am dat-o! Pentru bucuria pe care aş fi putut să o trăiesc şi nu am trăit-o! Pentru Lumina pe care aş fi putut să o primesc şi nu am primit-o! Pentru viaţa pe care aş fi putut să o ocrotesc şi nu am ocrotit-o! Pentru visele pe care mi le-aş fi putut împlini şi nu le-am împlinit! Pentru necunoscutul în care aş fi putut să păşesc şi din teamă, nu am îndrăznit să păşesc! Pentru iubirea pe care aş fi putut să o exprim şi nu am exprimat-o! Pentru tot ce puteam să creez bun şi frumos şi nu am creat pentru gloria Ta Doamne şi a Împărăţiei Tale Divine! Pentru tot ce ştiu şi nu ştiu că am greşit, pe Tine Doamne, care Eşti Mila şi Iubirea Infinită, Te rog, iartă-mă şi mă îmbracă cu nesfârşita Ta Iubire şi Lumină! Amin!”