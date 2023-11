Această inițiativă poate părea o evadare minunată din frustrările vieții reale, în timp ce serioasa Luna în Capricorn intră în conflict cu nesigurul Chiron. Cu toate acestea, cand Soarele individualist intra in trigon cu Neptun, s-ar putea sa descoperim ca exista loc pentru aceasta latura a personalitatilor noastre in sfera rutinei. Nu vom sti decat daca incercam!

Horoscop zilnic BERBEC

Desi ai multe lucruri presante de facut si de participat, zilele care vin pot avea un efect magic care sa iti stimuleze imaginatia. Este un timp excelent pentru idei creative care se pot transforma intr-un plan sau un proiect. Acest mix de energii poate fi si romantic, deci indiferent daca esti singur sau nu, sentimentele se pot manifesta frumos.

Horoscopul zilei TAUR

Daca te-ai simtit blocat recent intr-un aspect ce tine de familie, lucrurile vor incepe sa dea semne de miscare. Poate sa mai dureze o saptamana sau mai mult pana cand lucrurile incep sa avanseze, dar pe masura ce trec zilele, schimbarea devine vizibila. Daca pana acum nu a existat nicio oportunitate de a urma pana acum o actiune constructiva, asta se poate schimba acum. Optiuni care nu au fost valabile pana acum, de acum pot aparea brusc.

Horoscop azi GEMENI

Inspiratia poate curge, insa daca nu implica ceva pentru care esti pasionat, nu o sa poti face nimic cu ea. Ar putea parea ca si cum a fi motivat a fost mai dificil decat de regula. Asta incepe sa se schimbe in saptamana urmatoare, iar energiile blocate vor incepe sa erupa ca bulele unei sampanii.

Horoscop zilnic RAC

Este un moment bun in care sa pasesti in fata si sa ajuti un prieten sau coleg ce se poate zbate la ceva dificil. Nimic nu te face sa te simti mai bine decat sa imparti ideile si sugestiile tale despre cum sa mearga lucrurile mai bine. Vei fi uimit la cat de deschisi la minte sunt oamenii si dornici sa auda ce ai sa le spui iar asta poate fi un punct de cotitura in relatiile tale cu acest oameni. Impreuna puteti creste nivelele de energie si depasi orice obstacol de pana acum.

Horoscopul zilei LEU

Tu esti cel mai bun profesor al tau in viata, deci tine asta minte daca vei intalni o situatie cu care nu esti familiar. Ar trebui sa profiti de acest episod si sa il faci o oportunitate de invatare ; intreba intrebari incomode la nevoie si nu accepta doar un da sau nu drept raspuns. Asigura-te ca esti satisfacut de ce ti se raspunde si daca nu, continua sa sapi pana cand afli ce ai nevoie sa stii. Oamenii ii respecta pe cei care accepta ideea ca nu stiu totul.

Horoscop azi FECIOARA

Aceasta este o zi potrivita pentru noi inceputuri puternice si fara sa te mai uiti inapoi. Totusi, nu vei fi prea preocupat sa continui sa muncesti la proiectele tale cand ai in jur atatia oameni dragi si lucruri de facut pentru relaxarea ta. Toate sunt distrageri foarte bune. Vei avea o puternica dorinta sa petreci timp in acest fel. Savureaza aceste clipe si nu crede ca ceilalti stiu cum te simti. Spune prietenilor noi si vechi cat de mult tii la ei.

Horoscop zilnic BALANTA

Ar trebui sa fii in stare sa simti si sa detectezi un nou inceput care se apropie curand. Poate ca pregatirile altora cauzeaza acest sentiment sau poate e vorba de vibratia ta din fiecare dimineata : pregatit sa te descurci cu marile proiecte ale zilei dar nu esti foarte sigur care sunt acestea. Categoric esti pregatit pentru orice si dornic de stimulare. Nu te ingrijora, vine curand. Tine-te bine si asteapta.

Horoscopul zilei SCORPION

Pe masura ce ideile creative iti curg din tine, acum este un timp excelent sa iti impartasesti gandurile cu altii care sunt pe aceeasi lungime de unda cu tine, scrie SfatulParintilor. Totusi, este bine sa fii atent pentru ca sunt unii care se poate sa nu iti trateze ideile cu respectul cuvenit. Daca ceva este pentru tine foarte special si personal, vorbeste doar cu cei in care ai incredere. Este un semn de intelepciune.

Horoscop azi SAGETATOR

Poate ca ai vise mari si totusi te simti inca legat de ceva din trecut. Si daca asta te lasa nelinistit, este posibil sa fie din cauza eclipsei partiale solare din semnul tau de ieri. O mare constientizare te poate face sa vezi ca o schimbare chiar este necesara pentru ca planurile sa se materializeze. Nu forta ritmul totusi, pentru ca tot ce e in interesul tau va veni in urmatoarele saptamani.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Aspectele astrale ale zilei iti aduce o oportunitate de a da drumul la orice iti secatuieste energia. Poate ca simti ca ai facut suficienta curatenie emotionala, dar cu reverberatiile inca active ale eclipsei solare partiale de ieri, inca mai pot aparea lucrurid e curatat. Este timpul sa privesti un aspect care este mai prezent decat altele si te deranjeaza. Fii foarte bland cu tine totusi in timp ce treci prin acesti pasi.

Horoscopul zilei VARSATOR

Cu Luna in zona ta sociala, considera ca anumite conversatii ce pot aparea despre un proiect creativ se vor dovedi inspirationale. Opinia altora te poate ajuta sa vezi noi moduri de a obtine rezultatul dorit, ceea ce te poate motiva si mai mult. In alta ordine de idei, daca vei sta de vorba cu cineva vei primi o viziune proaspata despre un subiect mai delicat.

Horoscop azi PESTI

O intalnire cu cineva poate avea un efect profund daca te inspira sa iesi din zona de confort si sa imbratisezi noi posibilitati. Daca este ceva ce credeai ca nu poti face, apoi aceasta persoana are dovezi si metode sa iti arate ca poti. Mai mult, vei vedea ca aveti interese comune, facand ca aceasta prietenie sa fie speciala.

