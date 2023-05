Horoscopul zilei BERBEC

Ziua de azi poate fi oarecum confuza pentru tine din pricina aspectelor planetare. Mintea poate fi ingrijorata despre o problema dar trebuie sa gasesti solutii nu sa gandesti in exces problema, scrie Sfatul Parintilor. Esti un om sensibil si la fel iti este si sistemul digestiv. De indata ce consumi ceva care nu iti prieste, fie aliment fie situatie de viata fie relatie, corpul ti-l va rejecta. Daca te confrunti cu asa ceva, intreaba-te ce nu digeri din ce se intampla in viata ta acum.

Horoscopul zilei TAUR

Toate gandurile si atentiile se duc spre cariera ta acum. Dedici totusi prea mult timp si atentie in aceasta zona si ar fi nevoie de mai mult echilibru. Este vital sa fii atent si la familia ta ca sa obtii o balanta functionala cu planul holistic al vietii. Ai grija si de corpul si sanatatea ta. Poti primi complimente azi urmare a dietei recente si a miscarii fizice practicate, fapt ce iti da mai multa energie si pofta de a fi activ. Un nou hobby iti face cu ochiul si poti cocheta mai mult cu gandul lui. Este o zi pozitiva pentru tine.

Horoscopul zilei GEMENI

Daca o relatie iti aduce zambet pe chip, simti fericire si pace. Daca nu iti aduce, poate ca e timpul sa te gandesti sa mergi mai departe. Nu trage de o relatie doar pentru ca era menita sa fie frumoasa. Daca nu iti e potrivita, scapa de ea. Pe masura ce iti vei calma vocile interioare, vei vedea o lume de surprize care te asteapta. Ai grija intre timp de energia ta ca sa ramai in forma si tanar la corp si spirit. Pentru asta, ai nevoie sa te debarasezi de alimentatia tip junk food si sa introduci mai multe fibre in meniu.

Horoscopul zilei RAC

Astazi te simti mai dispus sa vorbesti decat o faci de obicei. Ai dat dovada de mult tact de ceva timp si acum simti ca acest tact ti se opreste in gat, de aceea poti scoate pe gura adevaruri importante ce nu vor fi digerate usor de toata lumea. E bine sa iti planifici mai multa activitate solitara macar azi, ca sa nu deteriorezi relatii importante prin verbalizarile tale. Evita activitati stresante, stai mai mult in aer liber si bucura-te de soare pe pielea ta sau de vant pe chip. Ia ziua mai incetisor, bea multa apa si dormi suficient ca sa fii cat mai proaspat.

Horoscopul zilei LEU

Cineva ti-a oferit loialitate constanta, ajutor si sustinere. Astazi, apare o oportunitate sa dai si tu inapoi o parte din aceste favoruri si sa iti exprimi aprecierea. Este un gest care va va intari relatia chiar daca ai de-a face cu o situatie mai incomoda. Fii curajos si asumat in timp ce iti manifesti bunatatea si recunostinta. Ai grija la dieta ta ca sa tii de acea forma de alimentatie ce iti da energie, nu iti ia.

Horoscopul zilei azi FECIOARA

Va fi bine astazi sa iti dedici timp si energie spre copii neprivilegiati. Poti dona din lucrurile pe care nu le mai folosesti impreuna cu unele cumparaturi noi si draguste. Poti sa faci o actiune, un gest care se indreapta spre oricare din fiintele din aceasta categorie. Ziua este buna si sa te ocupi de o schimbare totala in regimul tau de sanatate si fitness. Simti mult entuziasm atunci cand ai grija de sanatatea ta. Insa trebuie sa realizezi ca mintea iti este legata de starea de sanatate fizica si una nu se imbunatateste fara contributia celeilalte.

Horoscopul zilei BALANȚA

Ziua de azi este favorabila timpului alaturi de familie. Intareste legatura cu parintii tai sau cu un frate sau sora ori bucura-te de timp in liniste cu partenerul de viata. Implica-te in activitati distractive cu copiii tai. Daca presiunile de munca cresc, pune-le deoparte si sarbatoreste starea de a fi impreuna cu oameni dragi. Vei fi surprins cate poti invata din aceste sesiuni de familie. Ca stare de spirit, poti fi exuberant intr-o clipa si trist in alta. Aceste stari fluctueaza in functie si de ce mananci sau de activitatea fizica practicata decat de ce se intampla in viata ta. Ai grija, asadar, de aceste aspecte.

Horoscopul zilei SCORPION

Ziua de azi iti solicita sa te focusezi mai mult pe cercurile sociale. Personalitatea ta fermecatoare te va ajuta mult sa ai un impact pozitiv asupra altora. Deasemenea, trebuie sa devii constient de oamenii care au fost impotriva ta sau ti-au stricat reputatia pe planul social si sa ii elimini din viata ta. Cu o agenda asa de incarcata, nu uita sa ai grija de sanatate. Fa exercitii fizice, mergi cat mai mult pe jos, inscrie-te la o sala cu program sportiv atractiv pentru tine. Acestea te ajuta sa iti schimbi energia si sa ai claritate asupra mintii si emotiilor, deci sa poti lua decizii importante mai usor pentru relatiile sau cariera ta.

Horoscopul zilei SĂGETĂTOR

Vei primi usor mai multe oportunitati de a completa o munca neterminata la timp. Alte probleme ce pot aparea vor fi rezolvate usor, deci nu te stresa pentru ele. Incearca sa profiti din plin de fiecare zi pentru ca orice vei face in perioada urmatoare va fi de succes si va aduce recompense. Un sfat bun de la cineva drag iti prinde bine. Daca ceva te supara cu sanatatea, ocupa-te din timp si nu neglija, ca ceva mic sa se rezolve si sa nu devina ceva mare. Este necesar si sa faci schimbari sanatoase in dieta ta zilnica.

Horoscop zilei CAPRICORN

Daca intentionezi sa fii gazda unei conferinte sau seminar azi, pot aparea unele confuzii care sa te puna intr-o situatie jenanta in fata oamenilor si poate chiar sa amani evenimentul. In asemenea situatii trebuie sa iti mentii stapanirea de sine si sa actionezi pozitiv. Ca sa eviti sa ai nervi la stomac, fii atent ce mananci azi. Problemele de stomac sau indigestiile sunt comune in aceasta perioada, deci evita mancarea tip junk food, prajelile sau gustarile dulci.

Horoscopul zilei VĂRSĂTOR

Tu esti un bun judecator si poti analiza lucrurile foarte bine. Astazi vei primi apreciere pentru aceste calitati ale tale. Oamenii te pot cauta pentru abilitatea de a actiona corect si a face totul perfect. Poti primi si vesti neasteptate despre o calatorie sau necesitatea unei viitoare calatorii. Asuma-ti responsabilitatea pentru sanatatea ta si a celor ce depind de tine. Nivelul de miscare fizica e direct proportional cu energia si starea ta de bine.

Horoscopul zilei PEȘTI

Astazi esti ca o forta de neoprit si desi pot aparea opozitii tu le vei anihila usor. Este ziua in care poti realiza aproape orice ti-ai propus de mult timp pentru ca nimeni nu te poate opri. Ocupa-te de sarcinile urgente azi si succesul te va insoti pas cu pas. Evita starile de anxietate pentru ca acestea dau probleme de sanatate. Desi ai atatea calitati si reusesti asa de multe, tinzi sa te ingrijorezi prea mult iar asta duce la dureri de cap sau boli de stomac. Gandeste-ti rational temerile si vei vedea ca nu ai de ce te teme, iar daca lucrurile nu ar iesi cum le-ai planificat nu are nimic, poti sa le eviti complet si sa faci altele.