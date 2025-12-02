Berbec

Ziua începe alert, cu multe responsabilități care te presează. Energia Lunii în Taur te încurajează să fii mai practic decât de obicei. E un moment bun pentru chestiuni financiare și organizare. Evită impulsivitatea în discuții.

Taur

Cu Luna în semnul tău, te simți în centrul atenției. Ai energie, determinare și un plus de farmec personal. Totuși, nu exagera cu încăpățânarea. O veste bună legată de serviciu sau bani poate apărea după-amiază.

Gemeni

Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Intuiția îți șoptește lucruri importante, dar ești tentat să o ignori. Nu semna nimic important azi, iar discuțiile sensibile lasă-le pe mâine. O conversație cu un prieten aduce claritate.

Rac

Ziua aduce stabilitate în plan social. Poți primi o invitație, un sprijin sau o oportunitate din partea unei persoane influente. Evită dramatizarea, chiar dacă unele planuri se amână. Ai parte de recunoaștere.

Leu

Vrei rezultate rapide la locul de muncă, dar ritmul zilei este mai lent decât ai vrea. Încearcă să nu forțezi lucrurile. O discuție cu un superior îți poate aduce o responsabilitate nouă, dar și beneficii pe măsură.

Fecioară

Luna în Taur îți amplifică dorința de stabilitate, însă paradoxal te poate împinge să iei decizii impulsive legate de studii, călătorii sau un proiect personal. Respiră adânc înainte de a spune „da”. O veste din străinătate te surprinde.

Balanță

Simți nevoia să te retragi puțin și să îți analizezi resursele. E o zi bună pentru a renegocia ceva sau pentru a corecta o greșeală financiară. Nu împrumuta bani și nu accepta promisiuni nesigure.

Scorpion

Relațiile sunt în centrul atenției. Cineva îți cere ajutorul sau clarificări. Fii sincer, dar limitează intensitatea emoțională. O surpriză romantică îți poate schimba starea spre finalul zilei.

Săgetător

Ai mult de lucru, dar ai și energia necesară. Organizarea devine esențială. O problemă de sănătate minoră poate necesita atenție, dar o rezolvi rapid. Evită excesele alimentare.

Capricorn

Creativitatea ta este la cote înalte. Ai inspirație, idei noi și dorința de a demonstra că poți mai mult. O discuție cu un membru al familiei îți aduce o veste bună. Nu ignora odihna.

Vărsător

Azi trebuie să fii foarte atent la bani. Luna în Taur te poate face să mizezi prea mult pe promisiuni sau pe noroc. Evită achizițiile impulsive. În familie apar discuții despre un plan important.

Pești

Comunicarea este avantajul tău astăzi. Te exprimi bine, convingi ușor și îți faci noi aliați. Totuși, ai grijă la detalii. O scurtă deplasare îți poate schimba perspectiva, potrivit sursei.