Totul începe luni, 15 septembrie, cu prima zi de luni în care pare că lucrurile se așază perfect. Este o zi completă, dedicată energiei și determinării de a rezolva cât mai multe. Marți oferă o pauză de la ritmul intens, o zi de echilibru ideală pentru a finaliza proiectele demarate cu o zi înainte. Miercuri aduce stabilitate, fiind o zi potrivită pentru întâlniri romantice sau chestiuni personale. Joi este momentul ideal pentru a începe un proiect nou, fiind tradițional asociată cu debuturile de succes. Vineri este ziua destinată eliminării blocajelor, iar sâmbătă trebuie evitate riscurile, fiind considerată zi roșie. Duminică se anunță a fi de două ori norocoasă, o zi a Șarpelui, marcată de succes și rezultate favorabile.

Tigru

Tigru, spiritul tău de lider te va ajuta să începi săptămâna cu hotărâre. Luni este indicat să îți verifici agenda și să îți stabilești prioritățile pentru a finaliza tot ce ți-ai propus până la sfârșitul săptămânii. În weekend, evită riscurile, în special cele ce țin de cumpărături sau călătorii. Previziunile îți recomandă să planifici deplasările și să finalizezi un proiect mai vechi. Joi este ziua potrivită pentru a începe ceva nou, iar marți vei găsi cel mai bun moment pentru a pune ultimele detalii. Relațiile tale se armonizează cel mai bine cu persoanele născute în semnul Bivolului.

Câine

Câine, loialitatea ta atrage prietenii în poziții avantajoase. În această săptămână vei observa schimbări în cercul tău social, influențate de modul în care îți îndrepți atenția. Universul pare să deschidă noi oportunități de afaceri, ceea ce îți poate aduce noroc. Energia astrală îți favorizează viața sentimentală, aducând armonie și sprijin în relații. Vei descoperi că discuțiile dificile se rezolvă mai ușor și pacea poate fi restabilită. Cea mai bună compatibilitate o vei avea cu Nativii Porc, apreciați pentru sacrificiile și determinarea lor.

Șarpe

Șarpe, tăcerea și spiritul tău reflexiv te ajută să navighezi săptămâna fără complicații. Vei observa lucruri esențiale atât la tine, cât și la ceilalți, fapt care te va feri de intrigi sau bârfe. Este recomandat să nu spui nimic ce nu ți-ai dori să fie repetat public. Intuiția ta sporită îți oferă un avantaj în investiții și te ajută să îți dedici mai mult timp relațiilor romantice. Cea mai bună legătură o vei avea cu un Tigru, datorită clarviziunii și istețimii sale.

Horoscopul de weekend, 13-14 septembrie. Zile cu emoții la maxim. 3 zodii vor trăi clipe de pasiune

Dragon

Dragon, acțiunea rapidă și rezistența interioară te definesc. Energia acestei săptămâni îți oferă vitalitate și forță emoțională. Născut lider, ești și mai mult sprijinit de astre, mai ales în weekendul 20–21 septembrie. Zilele de sâmbătă și duminică îți aduc un surplus de putere. Relațiile se armonizează cel mai bine cu Cocoșul, un partener curajos și rezistent.

Cocoș

Cocoș, atenția la detalii și optimismul te vor ajuta în afaceri. Marți, 16 septembrie, vei avea abilități de comunicare remarcabile, fiind posibil să oferi sfaturi valoroase. Energia săptămânii este favorabilă modernizărilor tehnologice: schimbarea parolelor, actualizarea dispozitivelor sau reparațiile necesare. Compatibilitatea ta este maximă cu Calul, cunoscut pentru iubirea sa de libertate și plăcere.

Capră

Capră, blândețea ta este o forță, dar spre finalul săptămânii s-ar putea acumula tensiuni. Este recomandat să îți oferi un moment de relaxare miercuri, 17 septembrie. Poți primi dezvăluiri neașteptate de la o persoană apropiată, care îți vor influența relația pe termen lung. Compatibilitatea ta cea mai bună este cu Șobolanul, capabil să creeze planuri strategice și să aducă stabilitate.

Horoscop rune săptămâna 15-21 septembrie 2025. Ce mesaje îți transmite Universul, în funcție de zodie

Șobolan

Șobolan, adaptabilitatea ta socială te ajută să gestionezi dinamici complicate și să îți asumi roluri de lider. Această săptămână este ideală pentru aspectele financiare, precum planificarea bugetului pentru octombrie. Duminică, 21 septembrie, ai șanse mari să recuperezi o sumă de bani împrumutată. Cel mai bun parteneriat îl vei avea cu Câinele, apreciat pentru fidelitate și blândețe.

Cal

Cal, energia ta independentă și dorința de libertate îți conturează personalitatea. Joi, 18 septembrie, va fi nevoie să îți clarifici obiectivele pentru a merge mai departe. Previziunile îți aduc ocazia unor reuniuni sociale, cu posibile invitații pentru octombrie. În plan personal și profesional, colaborările merg mai bine alături de Câine sau Bivol, spun astrologii YourTango.

Iepure

Iepure, bunătatea și grația ta atrag oameni care au nevoie de sprijinul tău. Totuși, ai grijă să nu îți încarci sufletul peste măsură și păstrează lângă tine un prieten apropiat pentru momente de descărcare emoțională. Este o săptămână potrivită pentru a te organiza și pentru a elimina obiectele ce îți provoacă stres. Poți începe să pregătești terenul pentru planurile noului an. Compatibilitatea cea mai bună este cu Capra, pentru optimismul și hotărârea sa.

Horoscopul săptămânii 15–21 septembrie 2025. Zile în care Venus și Marte aduc pasiune, dar și teste de răbdare

Maimuță

Maimuță, spiritul tău jucăuș poate atrage probleme dacă nu tratezi anumite situații cu seriozitate. Sâmbătă, 20 septembrie, este nevoie să rămâi cu picioarele pe pământ și să eviți riscurile. Energia săptămânii te sprijină în proiectele creative și de comunicare. Ziua de miercuri, 17 septembrie, este ideală pentru a rescrie mesaje automate sau pentru un nou început în comunicare. Compatibilitatea ta cea mai bună este cu Dragonul sau Șarpele, apreciați pentru inteligența lor.

Porc

Porc, generozitatea ta este o calitate, dar săptămâna aceasta trebuie să fii atent la tendința de a exagera în cheltuieli sau în acumularea de lucruri inutile. Adoptă o viziune minimalistă și axează-te pe sănătate și bunăstare. Gătește mai des acasă și organizează-ți spațiul, în special vineri, 19 septembrie, pentru a atrage liniște și echilibru. Compatibilitatea ta maximă este cu Bivolul, care te ajută să rămâi concentrat pe obiective.

Bivol

Bivol, hărnicia și responsabilitatea ta atrag încredere, dar există riscul să accepți prea multe sarcini. Este nevoie să îți pui limite pentru a nu fi copleșit. Previziunile săptămânii se concentrează pe dragoste și carieră. Poți primi informații legate de creștere profesională și vei simți mai multă afecțiune din partea partenerului. Compatibilitatea ta cea mai bună este cu Iepurele, pentru susținerea și sensibilitatea sa.

Horoscop dragoste 15–21 septembrie. Stabilitate sau furtună de sentimente: ce prevăd astrele pentru fiecare zodie în parte