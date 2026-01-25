Hora Unirii, un dans cu „obstacole” pentru Nicușor Dan. Incident stânjenitor la Iași, sub ochii mulțimii VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Ziua Unirii Principatelor Române a adus la Iași nu doar spirit patriotic, ci și un moment de o stângăcie rară pentru președinte. Nicușor Dan a reușit să devină protagonistul unui incident, chiar în timpul momentului simbolic al Horei Unirii, luptându-se mai degrabă cu decorul și cu dispozitivul de securitate decât să țină pasul cu dansul tradițional.

În timp ce oficialii prezenți pe scenă încercau să transmită un mesaj de unitate, Nicușor Dan a părut complet deconectat de contextul fizic al evenimentului. Din dorința de a se integra în horă, președintele s-a încurcat în elementele de decor amplasate pe jos și s-a izbit de agenții de pază care încercau să mențină perimetrul.

Spectatorii au asistat la o scenă demnă de o comedie de erori: un președinte care se împiedică repetat, vizibil derutat, în timp ce ofițerii de securitate încearcă să-l redreseze fără a strica protocolul. Momentul a atras imediat atenția celor prezenți, transformând o celebrare solemnă într-un prilej de ironii la adresa capacității de coordonare a șefului statului.

Penibilul sub lumina reflectoarelor

Acest nou moment de stângăcie vine să completeze o serie de apariții publice în care Nicușor Dan pare copleșit de prezența la evenimente de anvergură în afara biroului său de la Cotroceni.

Incidentul de la Iași nu este doar o simplă împiedicare fizică, ci un simbol al deconectării dintre Nicușor Dan și rigoarea pe care o impune o funcție de demnitate publică. Într-o zi a unității, primarul general a reușit singura performanță de a se depărta de ritmul mulțimii și de logica spațiului în care se afla, lăsând în urmă un moment care va fi amintit mai degrabă prin prisma penibilului decât a patriotismului.