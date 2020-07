HAOS la Senat. Dezbaterile pe noua lege privind carantina și izolarea, AMÂNATE. Orban: "Amânarea înseamnă un risc de infectare!"

"Vreau sa transmit un mesaj de revolta si indignarea privind amanare dezbaterii care sa ne puna la dispozitie elementele indispensabile tinerii sub control a epidemiei. Amanrea inseamna un risc de infectare! In toate tarile democratice exista acest instrument vital. (...) Au iesit din spitale foarte multi pacienti, dar noi nu am avut posib sa dispunem izolarea si tratarea la domiciliu a persoanelor infectate sau a celor care au intrat in contact cu pacientii infectati. Exista riscul ca acestea sa se plimbe libere prin societate! (...) Sunt masuri de izolare a virusului nu a persoanelor. Nu pot sa inteleg de ce se amana adopatra acestui act legsilativ vital. Fiecare zi in care nu se adopta inseamna un risc major. E evident ca avem o crestere a numarului de cazuri, prin urmare nu pot sa inteleg de ce PSD se incapataneaza sa traga de timp, sa ne puna bete in roate", a afirmat Orban, la finalul videoconferintei organizate, astazi, la sediul MAI.

Seful Executivului sustine ca nu a fost invitat la dezbateri care urmau sa aibe loc astazi , la Senat, precizand ca - daca acest lucra s-ar fi intamplat - ar fi participat. El a reiterat, astfel, ca proiectul de lege adoptat de Guvern privind carantina si izolarea este unul "absolut necesar, indispensabil chiar" pentru a lupta in mod eficient cu pandemia de coronavirus.

"Acest proiect respecta dreptul la viata, la sanatate, la un loc de munca al oricarui cetatean. Dc se continu in aceasta situatie, putem ajunge ajunge la situatii pe care nu le dorim", a avertizat premierul.

Vă reamintim că, ieri, Comisia juridică a Senatului a discutat, timp de mai multe ore, amendamentele depuse la proiect, însă raportul comisiei nu a fost finalizat, rămânând în discuţie pentru această dimineaţă mai multe texte. La şedinţă a participat şi secretarul de stat în MAI Raed Arafat.



Joi seara, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, acceptând mai multe amendamente convenite şi în urma discuţiei cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat. S-au înregistrat 266 voturi pentru, 11 contra şi 8 abţineri.