Oferta care a mobilizat un cartier întreg

Administratorii localului au anunțat că vor oferi gratuit șaorma tuturor clienților care se prezintă într-un anumit interval orar. Mesajul s-a răspândit rapid în mediul online, astfel că, la ora stabilită, în fața șaormeriei s-a strâns o mulțime neașteptat de mare.

Oamenii au așteptat chiar și câteva ore pentru a intra în posesia porției gratuite, iar fluxul masiv de persoane a îngreunat deplasarea pietonilor pe trotuarele din apropiere. Personalul localului a lucrat continuu pentru a face față cererii uriașe.

Evenimentul a devenit rapid subiect de discuție în oraș, atât din cauza afluxului de oameni, cât și a reacțiilor amuzate sau critice apărute pe rețelele sociale.