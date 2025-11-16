Haos în Brașov: sute de oameni au format o coadă uriașă pentru o șaorma gratuită. Românii au stat chiar și 6 ore la rând

Șaorma gratis
O scenă mai puțin obișnuită a avut loc ieri după-amiază în Brașov, unde o promoție lansată de o șaormerie cunoscută a atras sute de persoane, dornice să profite de o porție gratuită de fast-food. Coada formată în fața localului a devenit rapid una impresionantă, întinzându-se pe zeci de metri și blocând circulația pietonală din zonă.

Oferta care a mobilizat un cartier întreg

Administratorii localului au anunțat că vor oferi gratuit șaorma tuturor clienților care se prezintă într-un anumit interval orar. Mesajul s-a răspândit rapid în mediul online, astfel că, la ora stabilită, în fața șaormeriei s-a strâns o mulțime neașteptat de mare.

Oamenii au așteptat chiar și câteva ore pentru a intra în posesia porției gratuite, iar fluxul masiv de persoane a îngreunat deplasarea pietonilor pe trotuarele din apropiere. Personalul localului a lucrat continuu pentru a face față cererii uriașe.

Evenimentul a devenit rapid subiect de discuție în oraș, atât din cauza afluxului de oameni, cât și a reacțiilor amuzate sau critice apărute pe rețelele sociale.