Magistrala CFR 400, care traversează județele Mureș și Harghita, a fost blocată astăzi din cauza mai multor crengi și copaci căzuți pe calea ferată în zonele Izvoru Mureșului și Hodoșa. Incidentul, provocat de condițiile meteo nefavorabile, a dus la staționarea a cinci trenuri, afectând atât traficul feroviar, cât și zeci de călători.

Magistrala CFR 400 este blocată din cauza unor crengi și copaci căzuți pe calea ferată, în localitățile Izvoru Mureșului și Hodoșa. Sunt 5 trenuri staționate în gări:

R 4501 din direcția Izvoru Mureșului - Gheorgheni - staționat în gara Izvoru Mureșului, cu 3 călători;

R 4507 din direcția Deda - M-Ciuc - staționat în gara Stânceni, cu 2 călători;

R 4503 din direcția M-Ciuc - Deda - staționat în gara Subcetate, cu 4 călători;

IR 407 din direcția Budapesta - Brașov - staționat în gara Gheorgheni, cu 53 de călători;

IR 366 din direcția Brasov - Budapesta - staționat în gara Izvoru Oltului, cu 20 de călători. Intervin pentru degajare lucrători CFR.

Dorina Barcari: „Am stat două ore și ceva în Predeal”

Dorina Barcari, expert în pensii și salarizare, a stat timp de două ore într-un tren blocat din cauza nămeților în Brașov. „Am stat două ore și ceva în Predeal. N-a fost frig în tren, dar am stat două ore și ceva în Predeal. Ce a fost neplăcut este că însă către Brașov au plecat numai trenuri private între timp. Singurul tren de stat fiind noi, am stat acolo două ore și ceva. Am înțeles că au căzut niște copaci și au deranjat linia. Și a trebuit să circulăm acum până în singur fir. Deci nu se circulă pe linie dublă, dar să plece doar trenuri private, nu și de stat, ăla să stea două ore și ceva, este vorba de călători acum. Pentru că este vorba de atitudinea vis-a-vis de călători. De ce să se facă segregarea asta între tren de stat și tren privat? Aproape trenul s-a golit, au plecat oamenii, au luat alte trenuri, au cumpărat alte bilete. Pentru că n-au mai rezistat”, a spus Dorina Barcari.