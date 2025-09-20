Hamas a publicat o „fotografie de adio” cu 47 de prizonieri israelieni

Organizația islamistă teroristă palestiniană Hamas a publicat sâmbătă o fotografie care prezintă 47 de captivi israelieni, spunând că aceasta a fost făcută la începutul ultimei ofensive militare a Israelului în orașul Gaza, relatează Anadolu.

Imaginea a fost însoțită de o legendă în arabă și ebraică care spunea: „Din cauza intransigenței (prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu) și a supunerii șefului Statului Major General Eyal Zamir, aceasta este o fotografie de rămas bun la începutul operațiunii din Gaza”.

Organizația Hamas a publicat fotografia pe site-ul său oficial, subliniind poziția sa conform căreia soarta captivilor depinde de deciziile politice ale conducerii Israelului.

Hamas și-ar fi declarat în repetate rânduri disponibilitatea de a încheia un acord cuprinzător cu Israelul pentru eliberarea tuturor captivilor israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni, pentru a pune capăt războiului din Gaza și pentru a asigura retragerea completă a forțelor israeliene.

Potrivit publicației, Netanyahu ar fi respins în repetate rânduri astfel de propuneri, insistând în schimb asupra unor aranjamente parțiale care i-ar permite să amâne și să impună noi condiții în fiecare etapă a negocierilor.