Guvernul Năstase a pregătit afacerea Microsoft. Fostul premier ar fi negociat mega-tunul din România! Cum au fost încasate ȘPĂGILE

Numele lui Adrian Năstase apare în dosarul licențelor Microsoft din Austria. Procurorii de la Viena susțin că fostul premier este cel care ar fi negociat mega-tunul din România, unde oameni de afaceri au încasat comisioane de milioane de dolari. Banii au fost luați prin firme paravan care au încheiat contracte fictive, după ce valoarea contractelor a crescut de la an la an. Jurnaliștii Realitatea PLUS au încercat să obțină un punct de vedere de la Adrian Năstase, dar fără succes.