Guvernul faciliteaza accesul copiilor la invatamantul online. 150 milioane lei, alocati pentru achizitia de tablete

"Guvernul aloca 150 de milioane de lei pentru achizitia de tablete pentru 250 de mii de copii aflati in situatia dificila din punct de vedere social ca sa poata beneficia in cursul acestui an de invatamantul online, dar si pentru pregatirea anului urmator", a spus Danca, precizand ca tabletele sunt dotate cu internet.

Oficialul a afirmat ca aceasta hotarare de guvern a reprezentat o proritate si demonstreaza, in continuare, "ca dezvoltarea sistmemului de invatamant onlie este o proritate in aceasta perioada, cand autoritatile fac eforturi pentru reducerea contactului social intre persoane, in special in sistemul de invatamant, acolo unde sunt copii" pentru a preveni infectia cu coronavirus.

Masura este astfel meita sa faciliteze accesul la invatamantul online pentru toti cei care nu pot participa acum la lectii, a subliniat purtatorul de cuvant al Guvernului.