”Nu poţi să vii tu, Ministerul Finanţelor, cu ordonanţă de acest tip, care blochează efectiv România. Şi ştiţi ce au făcut? S-au supărat pe noi. La 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptaţi, cine credeţi că au fost? Ministerul Finanţelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus Grindeanu, la conferinţa PSD Dolj.
”Nu poţi să stai non-stop, să crezi că eşti deţinătorul adevărului absolut, să vii în faţa PSD-ului, principalul partid din coaliţie, să spui că doar ce crezi tu e bine şi te aştepţi ca PSD-ul să nu reacţioneze. Te aştepţi de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau pentru administraţia centrală, să nu le accepti şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci”.
Grindeanu a precizat că PSD-ul nu va mai tolera o aastfel de abordare.
”Vă promit, împreună cu Claudiu (Claudiu Manda, propus de Sorin Grindeanu să ocupe funcția de secretar general al PSD) că după congresul din 7 noiembrie, toate aceste lucruri, odată cu definitivarea echipei, nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru. Pentru că nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD şi acest lucru trebuie să-l conştientizeze şi ceilalţi”, a menţionat liderul PSD.