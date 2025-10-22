”Nu poţi să vii tu, Ministerul Finanţelor, cu ordonanţă de acest tip, care blochează efectiv România. Şi ştiţi ce au făcut? S-au supărat pe noi. La 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptaţi, cine credeţi că au fost? Ministerul Finanţelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus Grindeanu, la conferinţa PSD Dolj.

Liderul interimar al social-democraților a mai precizat "săptămână aceasta articole trebuie să fie abrogate”.