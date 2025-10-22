Grindeanu îi dă de gol pe Bolojan și Nazare cu OUG pe austeritatea în primării: Trebuia să se întâmple doar pentru fraieri?! - VIDEO

Grindeanu ii reproșează lui Bolojan ca nu ține cont de nicio sugestie a partenerilor(Profimedia)
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur Guvernul pentru că întârzie să modifice prevederile din OUG 52 privind austeritatea la nivel administrației locale care au stârnit furia primarilor. Mai mult, liderul social-democrat a acuzat Ministerul Finanțelor de ipocrizie, pentru că a cerut să fie exceptat de la măsuri pe care chiar el le-a elaborat sau verificat.

”Nu poţi să vii tu, Ministerul Finanţelor, cu ordonanţă de acest tip, care blochează efectiv România. Şi ştiţi ce au făcut? S-au supărat pe noi. La 24 de ore după adoptare, primii care au trimis un memorandum către guvern ca să fie exceptaţi, cine credeţi că au fost? Ministerul Finanţelor. Adică lucrurile acelea trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”, a spus Grindeanu, la conferinţa PSD Dolj. 

Liderul interimar al social-democraților a mai precizat "săptămână aceasta articole trebuie să fie abrogate”.
 

”Nu poţi să stai non-stop, să crezi că eşti deţinătorul adevărului absolut, să vii în faţa PSD-ului, principalul partid din coaliţie, să spui că doar ce crezi tu e bine şi te aştepţi ca PSD-ul să nu reacţioneze. Te aştepţi de la cel mai mare partid din România să nu vină cu propuneri bune pentru administraţia locală sau pentru administraţia centrală, să nu le accepti şi te aştepţi ca toată lumea să aplaude prostiile pe care le faci”. 

Grindeanu a precizat că PSD-ul nu va mai tolera o aastfel de abordare.

”Vă promit, împreună cu Claudiu (Claudiu Manda, propus de Sorin Grindeanu să ocupe funcția de secretar general al PSD) că după congresul din 7 noiembrie, toate aceste lucruri, odată cu definitivarea echipei, nu vor mai fi acceptate nici măcar un milimetru. Pentru că nu sunt bune pentru români, nu doar pentru PSD şi acest lucru trebuie să-l conştientizeze şi ceilalţi”, a menţionat liderul PSD.  