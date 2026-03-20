Grindeanu cere Guvernului să intervină după votul bugetului: Trebuie luate măsuri pentru a tempera creșterea prețului la carburant

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că, imediat după adoptarea bugetului de stat pentru anul 2026, Guvernul ar trebui să se concentreze pe măsuri care să atenueze impactul scumpirii carburanților.

Întrebat ce soluții are Executivul pentru a sprijini populația în contextul creșterii prețului motorinei, care ar putea depăși pragul de 12 lei pe litru în acest weekend, Grindeanu a precizat că există deja propuneri anunțate de Ministerul Energiei.

„Ministrul Bogdan Ivan a prezentat toate aceste lucruri. Eu mă aștept ca, după votarea acestui buget, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru, și din punct de vedere al Ministerului Energiei și din punct de vedere al Ministerului Agriculturii, fiindcă de fapt astea sunt lucrurile importante. Dincolo de scandalurile și circul din Parlament, vedem ce se întâmplă în fiecare zi”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Social-democratul a subliniat că limitarea efectelor cauzate de scumpirea carburanților ar trebui să devină o prioritate pentru Guvern, în special pentru domeniile cu impact direct asupra economiei, precum transporturile și agricultura.

