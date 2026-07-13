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Politica· 2 min citire
Grindeanu, atac dur la PNL și USR: „Justiția era independentă doar când lua PSD-iștii”
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan (Inquam Photos)
Publicat13 iul. 2026, 23:52
Actualizat14 iul. 2026, 00:15
Liderul PSD Sorin Grindeanu lansează un atac direct la adresa PNL și USR, acuzând „ipocrizia” cu care cele două partide se raportează la justiție. Social-democratul a dat ca exemplu felul în care, în trecut, aceleași formațiuni lăudau acțiunile procurorilor când vizau membri PSD, dar contestă independența sistemului acum, când anchetele îi ating pe liderii lor.
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