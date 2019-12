Grevă japoneză în spitale. Sindicaliștii NU VOR tăierea sporurilor pentru condiții vătămătoare

Sindicaliştii Promedica sunt nemulţumiţi de proiectul de lege privind modificarea OUG 114, „prin care se limitează sporul pentru condiţii vătămătoare pentru bugetari”, acest lucru având drept consecinţă pierderi salariale pentru angajaţii din sistem.

„Ne dorim să tragem un puternic semnal de alarmă Guvernului şi reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii cu privire la aspecte importante, care afectează în mod grav sistemul de sănătate, personalul medical şi pacienţii! Solicităm dialog, dezbatere, asumare, transparenţă. Modul în care reprezentanţii Guvernului şi Ministerului Sănătăţii aleg să îi trateze pe medici este total incorect, şi neasumat. Ne dorim respectul cuvenit pentru munca făcută zi de zi în spitale şi colaborare, nu măsuri luate peste noapte, fără a exista dezbatere, dialog şi a cântări consecinţele directe şi indirecte”, anunţă USMR Alianţa Medicilor, într-un comunicat de presă.

Peste 11.000 de angajaţi din sistemul de sănătate vor avea pierderi salariale din 2020, iar peste 50.000 în următorii doi ani, susțin cei de la Promedica.

„Vorbim aici de modificarea modalităţii de calcul a sporurilor, de oameni care o să fie grav afectaţi, unii dintre ei vor avea pierderi salariale de peste 2.000 – 3.000 de lei. Considerăm că există soluţii ca aceşti profesionişti să nu aibă de suferit, ele pot fi găsite dacă ne aşezăm la masa dialogului”, conform sindicaliștilor.

Aceștia cer scoaterea OUG 114 din procesul de transparenţă decizională pentru a fi mai întâi dezbătut şi discutat cu organizaţiile sindicale.

„Scăderea veniturilor va însemna exodul multor medici şi va duce la scăderea accesibilităţii pacienţilor la specialişti şi servicii medicale de calitate. Atragem atenţia asupra faptului că deficitul de forţă de muncă în domeniul sănătăţii rămâne critic, numărul de medici şi de asistente medicale fiind printre cele mai scăzute din Europa. Oficial în perioada 2010-2016 peste 16.000 de cadre medicale au cerut eliberarea certificatelor profesionale de la Colegiul Medicilor din României, iar alţi 10.000 de medici au plecat din ţară, în ultimii doi ani”, au mai transmis cei de la Promedica.

Săptămâna trecută, premierul Ludovic Orban a anunțat că sporul pentru condiţii vătămătoare şi periculoase va fi acelaşi pentru toţi angajaţii din sistemul public şi va reprezenta 25% din salariul de bază minim brut pe ţară, de anul viitor. În condițiile în care salariul de bază minim brut pe ţară va fi anul viitor de 2.230 de lei, practic, toți bugetarii vor avea același spor de 557 de lei brut.

„Pe sindicalişti îi deranjează că am umblat la spor. Există un spor de condiţii deosebite, vătămătoare, periculoase. (...) Nu a fost plafonat. (...) Era plătit 15% din salariul brut al angajatului. Adică, unul are salariul brut 4.000 de lei, atunci lua 600 de lei. Dacă altul are 10.000 de lei salariul brut, lua 1.500. Ce diferenţe există între un angajat care are 10.000 brut şi un angajat care are 4.000 brut în ceea ce priveşte expunerea la aşa-zisele condiţii deosebite şi vătămătoare? Nu există nicio diferenţă. E aceeaşi expunerea", a mai spus Orban.