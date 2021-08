Consum ridicat de carburant

Cand rezervorul e aproape gol, masina are un consum crescut. Dar nu pentru ca ar "papa" mai mult combustibil, ci pentru ca lichidul ramas in rezervor se volatilizeaza mai usor si se evapora mai repede.

Vapori acumulati in rezervor

Cu cat in rezervor ai mai putin carburant, cu atat se acumuleaza mai multi vapori. Nu degeaba, o masina care are rezervorul plin doar pe un sfert va exploda mult mai puternic decat una cu rezervorul plin, asa cum au demonstrat-o si diferite emisiuni TV. Pentru ca vaporii de carburant sunt mult mai inflamabili decat lichidul in sine.

Probleme cu pompa de carburant

Foarte multe masini au pompa de carburant in rezervor. Insa ceea ce nu stie multe lume este ca aceste pompe sunt submersibile direct in carburant care are si rol de racire. Daca noi mergem cu rezervorul aproape gol, pompa de benzina ramane suspendata in vapori si nu mai este racita corespunzator.

Probleme mari pe timp de iarna

Cel mai riscant este mersul atunci cand este frig cu putin carburant in rezervor. Din cateva motive banale: carburantul are apa in el si daca mergem mereu cu becul de rezerva aprins, acea apa se plimba prin rezervor si cand este absorbita de pompa poate ingheta. Adica putin carburant in rezervor poate duce la un risc mare de inghet al pompei de benzina.