Fotografiile, create cu un nivel ridicat de realism, au fost trimise pe un grup de WhatsApp al instituției, iar reacția profesorilor nu a întârziat: cadrele didactice, convinse că imaginile sunt reale, au intrat în alertă, temându-se că un animal sălbatic ar fi pătruns în clădire.

Profesorii s-au panicat

Conducerea liceului a declanșat imediat o verificare internă și a mobilizat personalul pentru a identifica presupusa maimuță. După câteva minute de agitație, s-a descoperit că fotografiile erau, de fapt, generate cu AI, iar incidentul fusese doar o glumă elaborată a unor elevi.

Imaginile au circulat rapid printre elevi, stârnind amuzament, dar și nemulțumirea profesorilor, care au considerat că farsa a depășit limitele unei glume nevinovate.

Conducerea școlii încearcă acum să afle cine se află în spatele acestei inițiative. Dacă autorii vor fi identificați, aceștia riscă sancțiuni disciplinare, inclusiv scăderea notei la purtare, conform regulamentului intern al unității de învățământ.