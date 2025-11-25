INGREDIENTE:

două cepe

un morcov dat prin răzătoare

câteva rondele de praz

o vânătă mică

un dovlecel

jumătate de conopidă

un cartof mare,

cinci căţei de usturoi

200 de grame de fasole verde

100 ml de bulion

100 ml de ulei

sare şi piper

Opţional varză şi ţelină

MOD DE PREPARARE:

Se spală şi se curăţă toate legumele, după care tocăm ceapa şi dăm morcovul prin răzotoare. Restul legumelor le tăiem în bucăţi potrivite.

Folosim o suficient de mare şi punem la călin ceapa şi morcovul. Se adaugă şi usturoiul tocat mărunt, punem un praf de sare, după care punem capacul şi lăsăm legumele la călit. După ce observăm că ceapa şi morcovul s-au înmuiat, se adaugă cubuleţele de cartof crud şi rondelele de praz. Le călim timp de trei minute, după care adăugăm şi restul legumelor ( vinetele, dovleceii, conopida, ardeiul, fasolea verde si rosiile). Adăugăm un sare şi piper după gust, după care turnăm un pahar cu apă peste legume.

Amestecăm cu grijă toate legumele, după care le răsturnăm într-o tavă, adăugăm bulionul şi acoperim cu folie de aluminiu. Se introduce tava în cuptorul încins, la 180 de grade, timp de 60 de minute.

Atenţie, folia de aluminiu se îndepărtează după aproximativ 30 de minute şi lăsăm legumele să se rumenească.

Acest fel de mâncare se serveşte fierbinte, însă este bun şi la temperatura camerei. Este ideal pentru cei care ţin post, însă poate reprezenta şi o garnitură perfectă.