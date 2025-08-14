„Bineînțeles ca asta depinde o eventuală majoritate parlamentara care se poate face după ce pica guvernul Bolojan. Guvernul Bolojan care urmează în câteva zile să prezinte un nou pachet de masuri de austeritate, cred ca data asta nu va mai fi prin asumarea răspunderii in parlament de frica moțiunii. Va fi probabil printr-o ordonanță de urgenta, cred ca este vorba de ziua de luni, adică lunea care vine, adică 18 august, dar si in aceasta situație suntem fermi deciși sa depunem o moțiune de cenzura cu care sa începem sesiunea din septembrie in cazul in care din nou aceste masuri de austeritate încalcă Constituția si așteptările oamenilor simpli așa cum s-a întâmplat si in cazul primei legi a austerității”, a declarat Gheorghe Piperea.