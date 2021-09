"Mă bucur că s-a încheiat acest spectacol dureros. 4 luni v-ați uitat la noi ca în acvariu și am furnizat numai breaking news-uri, este o greșeală din care trebuie să învățăm și să nu o mai repetăm o astfel de greșeală. Dacă am câștigat ceva este că am pus capăt acestor dispute, pentru că și azi, la Congres, am avut niște galerii rușinoase, nici eu nu m-am așteptat la asta," a declarat Flutur, candidat la o funcție de vicepreședinte în echipa lui Florin Cîțu.

Liderul PNL Suceava a recunost că lupta din interior a subrezit partidul atât în fața adversarilor politici, dar a afectat și relațoia cu partenerii doctrinari.

"Această luptă internă a furnizat muniție mai mult decât este nevoie adversarilor politici. Și în interior, pentru că am avut președinte de partid candidat și premier candidat, lupta aceasta a șubrezit coerența guvernării. A fost și această problemă că unii din afara partidului să ne spună cine să fie președinte la partid și cine să fie premier. NU SE MAI POATE, ASTA PE SLĂBICIULE NOASTRE S-A ÎNTÂMPLAT.

Trebuie să-i chemăm pe toți, INCLUSIV PE LUDOVIC ORBAN, eu voi fi unul dintre oamenii care din seara asta îi va chema la dialog pe toți, trebuie să înțelegem că PNL este unul singur.

A fost o confruntare, s-au depășit niște limite, vom face o amnistie a jignirilor și vorbelor grele spune la supărare, trebuie să avem înțelepciunea să guvernăm această țară. (...) Dacă propriul tău partid strigă "Jos premierul!", aici se ajunge. Asta este, vom recupera, vă garantez că vom recupera. (...) Noi va trebui să dovedim zilele și săptămânile următoare mișcări coerente, nu va fi ușor, dar trebuie să fie eficiente pentru populație."

DACĂ NU NE ÎMPĂCĂM CU USR PLUS, VOM DECONTA ELECTROAL

Gheorghe Flutur a comentat și scenariile legate de menținerea la guvernare în condițiile în care relația cu USR Plus rămâne incertă.

"Avem o nouă realitate politică azi, cu Florin Cîțu președinte la PNL și va trebuie să ne întâlnim si să discutăm. Electoratul de dreapta nu este interesat de faptul că s-a certat PNL cu USR, ne va sancționa, eu voi face toate demersurile pentru ca acest lucru să se întâmple."