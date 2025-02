Președintele AUR și liderul suveraniștilor români, George Simion, se află în aceste zile în Statele Unite ale Americii, la Washington, pentru a participa, în calitate de invitat special, la Conservative Political Action Conference (CPAC), cea mai mare conferință a liderilor conservatori din lume.

Simion s-a întâlnit acolo și cu Nigel Farage, liderul partidului britanic Reform UK și membru în Parlamentul Regatului Unit, și i-au transmis împreună un mesaj lui Marcel Ciolacu, premierul României.

„Stânga moare, istoria voastră... există un nou val care străbate lumea occidentală. Ia-ți la revedere!”, i-a transmis Nigel Farage lui Ciolacu.

🇷🇴🇬🇧 Nigel Farage sends an important message to the Prime Minister of Romania, who was also involved in the annulment of the Romanian elections pic.twitter.com/89UDk9rg3v