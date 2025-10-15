”Ați văzut raportul, ați văzut plângerile din instanță, urmează o comisie de anchetă. Ei au votat contra acestei comisii de anchetă.

Săptămâna viitoare va fi comisia de anchetă și noi toți, noi toți, și voi, și fiecare, care văd acest clip trebuie să fie în continuare alături de domnul Călin Georgescu”, a declarat George Simion.

La rândul său, Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a subliniat că aceasta ”este singura soluția de a veni domnul Călin Georgescu în vârful țării”.

”Eu am spus în emisiune și cine are ochi și urechi să vadă și să audă, trebuie ca domnul Georgescu să ajungă în fruntea țării”, a mai spus președintele AUR

”Ați auzit, da? Împreună trebuie să facem toate lucrurile pe care ni le-am propus”, a dăugat Anca Alexandrescu.