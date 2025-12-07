„Rugăm fiecare cetățean din București și din Buzău să meargă la vot. Este o rată de prezență foarte mică și îi rugăm să nu dea crezare diferitelor exit-poll-uri, întrucât ceea ce se vehiculează în spațiul public este încercarea de manipulare a votanților. Urnele se închid la ora 21:00”, a declarat Simion.

Acesta a acuzat faptul că „anumite organizații media continuă să facă campanie electorală pentru anumiți candidați” și a făcut apel către membrii secțiilor de votare „să nu se uite la niciun rezultat anunțat de exit-poll-uri și să numere fiecare vot”.

Totodată, liderul AUR a subliniat că „niciun protest, nicio formă de revoltă ulterioară nu substituie acest vot”, recunoscând reticența multor alegători după evenimentele controversate din alegerile precedente.

Simion a criticat și calitatea materialelor folosite în procesul electoral: „S-a ales o hârtie foarte ieftină, tușul iese pe partea cealaltă. Am observat că sistemul vrea să ne livreze, prin exit-poll-uri, un câștigător.”

În final, acesta s-a arătat optimist: „Sperăm ca, în urma anulării alegerilor, să se reia parcursul democratic al României și să ajungem la reconciliere națională,” a mai afirmat George Simion.

Liderul AUR a precizat că va reveni cu declarații la ora 21:00, după anunțarea primelor estimări privind voturile obținute de candidați. De asemenea, Simion a precizat că în jurul orei 22:00 va prezenta datele numărătorii interne a AUR pentru București și Buzău.