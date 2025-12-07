George Simion, apel de mobilizare la vot: Sistemul vrea să ne dea un câștigător, cetățenii ar trebui să ne dea un câștigător

George Simion și liderii AUR
Președintele AUR, George Simion, a transmis duminică un mesaj de ultimă oră, îndemnând cetățenii din București și din Buzău să se prezinte la urne, în contextul unei prezențe foarte scăzute la vot. De asemenea, liderul suveranist a atras atenția asupra unor încercări de manipulare prin diverse sondaje, dar și prin continuarea unei campanii electorale "deșănțate" în timpul scrutinului.

„Rugăm fiecare cetățean din București și din Buzău să meargă la vot. Este o rată de prezență foarte mică și îi rugăm să nu dea crezare diferitelor exit-poll-uri, întrucât ceea ce se vehiculează în spațiul public este încercarea de manipulare a votanților. Urnele se închid la ora 21:00”, a declarat Simion.

Acesta a acuzat faptul că „anumite organizații media continuă să facă campanie electorală pentru anumiți candidați” și a făcut apel către membrii secțiilor de votare „să nu se uite la niciun rezultat anunțat de exit-poll-uri și să numere fiecare vot”.

Totodată, liderul AUR a subliniat că „niciun protest, nicio formă de revoltă ulterioară nu substituie acest vot”, recunoscând reticența multor alegători după evenimentele controversate din alegerile precedente.

Simion a criticat și calitatea materialelor folosite în procesul electoral: „S-a ales o hârtie foarte ieftină, tușul iese pe partea cealaltă. Am observat că sistemul vrea să ne livreze, prin exit-poll-uri, un câștigător.”

În final, acesta s-a arătat optimist: „Sperăm ca, în urma anulării alegerilor, să se reia parcursul democratic al României și să ajungem la reconciliere națională,” a mai afirmat George Simion.

Liderul AUR a precizat că va reveni cu declarații la ora 21:00, după anunțarea primelor estimări privind voturile obținute de candidați. De asemenea, Simion a precizat că în jurul orei 22:00 va prezenta datele numărătorii interne a AUR pentru București și Buzău.