Liderul AUR a criticat modul în care sunt prezentate rezultatele provizorii și felul în care autoritățile gestionează procesul electoral.

”Să nu credeți toate exit-poll-urile astea care vin pe surse, și unii și alții încearcă să influențeze în ultimul moment rezultatul. Prezența este foarte proastă, mulți oameni nu știu că au loc aceste alegeri, la numărătoare o să conteze foarte mult, pentru că ați văzut că se imprimă exact pe votul nostru pe un candidat pe care îl vor ei, la Buzău este jale ce fac primarii, nu respectă absolut nicio regulă, avem posturi de televiziune care fac campanie fățișă, regulile de aplică doar pentru noi, pentru ei deloc.

Așa că, dragii mei, nu cred ca trebuie să vă mai zic ce aveți de făcut. Doar nu credeți minciunile lor și stați și numărați fiecare vot pentru că la prezența asta se poate întâmpla orice.

Sper din suflet ca cei care mă îndeamnă să organizez proteste, să scoatem lumea în stradă,„hai Simioane adu caii”, să înțeleagă că București, Buzău și celelalte 10 localități unde se organizează alegeri, acum, astăzi, sunt vitale pentru cum vor evalua lucrurile în viitorii doi ani.

Lăsați manipulările lor la o parte și hai să mergem pe calea noastră”

George Simion, mesaj emoționant în ziua alegerilor locale: „Mama m-a rugat să vă transmit - dacă nu ieșim azi la vot, nu avem de ce să ieșim la proteste