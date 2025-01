Saptamana asta cel mai important si relevant mi s-a parut sa discutam despre armistitiul dintre Israel si Hamas, ce s-a intamplat la Forumul Mondial de la Davos si, desigur, sa analizam inaugurarea presedintelui Donald Trump, care este personalitatea internationala a saptamanii si saptamana aceasta, nu putem evita, deci sper ca va plac aceste subiecte si putem sa incepem

De duminica a intrat in vigoare armistitiul dintre Israel si Hamas prin care 33 de ostatici israelieni si 1900 de ostatici palestinieni vor fi eliberati. Desigur ca trebui sa ne bucuram ca palestinienii au in sfarsit un moment de respiro, o pouza de la acest razboi constant din ultimul an si trei luni, dar sunt foarte multe de analizat despre acest armistitiu. In primul rand eu nu cred ca Netanyahu va respecta termenii acestui tartat de incetare a focului, nici macar aceste 42 de zile cat este faza initiala, pentru ca si in Liban de exemplu, nu s-a respectat, israelienii continua sa atace Libanul, iar referitor la armistitiul cu Hamas, pana si Netanyahu a declarat ca acesta este doar temporar si nu prevede ca va dura mult timp.

Trump a spus ca desi spera ca termenii acestui acord vor fi respectati, nu are incredere in acest lucru si au aparut chiar niste informatii la momentul de fata cum ca pana si astazi israelienii continua atacurile in Gaza cu complicitatea autoritatii palestiniene care, desigur, este vazuta de cunoscatori ca fiind finantata de SUA si de Israel. Deci nu va dura prea mult acest armistitiu.

In al doilea rand, acest acord de incetare a focului este in mod clar o infrangere pentru Israel, o infrangere mare, pentru ca Israelul nu si-a atins nicun scop dintre cele pe care le-a declarat in Gaza, fiind desigur eliminarea Hamas si termenii acestui acord sunt nefavorabili pengtru Israel. De fapt acesti termeni au mai fost propusi de 4 ori in ultimul an si Israelul a refuzat de fiecare data. Eu cred ca acum Israel a acceptat pentru ca este intr-o pozitie foarte slabita, luptand pe atat de multe fronturi, si in Yemen, si in Siria, si in Liban si in Gaza, si mai are nevoie de niste timp pentru a se regrupa, mai ales acum ca tot felul de declaratii apar cum ca Israel doreste sa convinga Amarica sa intre intr-un razboi si cu Iarnul, lucru pe care eu nu prea il prevad prea curand, dar in acelasi timp si Trump are nevoie de un respiro, pentru ca, desigur, el o sa continue sa sustina Israelul dar are nevoie de un pic de timp pentru a-și convinge sustinatorii si concetatenii de faptul ca acest razboi, care nu ar continua nici macar 24 de ore fara ajutorul Americii este necesar.

