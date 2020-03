Gabriela Firea cere ajutor în lupta cu coronavirusul 

De asemenea, Gabriela Firea a transmis mai multe scrisori către China, Germania, Israel și Austria. Le cere acestor state ajutorul pentru a dota spitalele din capitală cu aparatură și echipamente medicale.

"Am achizitionat pentru Victor Babes aparatul care permite o viteza mult mai mare de efectuare a analizelor de testare. Un sistem de extractie automata de acizi nucleici. De asemenea, prin ASSMB, am finalizat achizitia a doua aparate de diagnosticare moleculara a infectiei COVID-19. Si derulam in toata aceasta perioada, in regim de urgenta, achizitii pentru materiale sanitare, echipamente de protectie si dezinfectanti la solicitarea spitalelor noastre", a spus Gabriela Firea.