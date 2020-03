Gabriel Oprea: În momente de cumpănă e nevoie ca toți să punem umărul să depășim această situatie excepțională

„Știți bine cât a fost luat în bășcălie acest interes național, acest patriotism. Acum, la greu, cred că avem nevoie să ne adunăm în jurul simbolurilor naționale.

Eu sunt in legatura cu dl ministru Vela. Am fost cel care a infiintat acest Comitet Național pentru Situatii speciale de Urgenta, ca vicepremier si ministru de Interne. Am gasit in dl Vela un om cauia pot sa ii vorbesc despre experienta mea. Cand am fost ministru al Apararii, ministru de Interne, am facut un Comitet de sprijin decizional format din fostii ministri.

Cred ca la nivelul fiecarui palier, la nivelul de presedinte al României, la nivel de prim-ministru, la nivel de ministru de Interne, al Apararii, sunt necesare aceste comitete de sprijin decizional, este și in Administrația americană, de a folosi experiența celorlalti. La momente de cumpana, acest moment exceptional in care este Romania, nu avem nevoie de orgolii, avem nevoie ca toti sa punem umarul sa depasim aceasta situatie exceptionala”, a declarat fostul vicepremier pe securitate națională Gabriel Oprea, la Realitatea PLUS.

Depre ordinul ministrului de Interne, Marcel Vela, ca masinile de politie sa difuzeze imnul Românei in weekend, fostul vicepremier spune: „Am vazut diferite glume sau putin luat in bascalie acel ordin dat de dl Vela. Poate nu a fost bine explicat. Este o onoare sa ascultam si sa ne strangem toti in jurul unor valori simbolice nationale: imnul national, tricolorul romanesc, si trebuie sa fim mult mai permisivi si mult mai buni, sa punem toti umarul in aceasta situatie exceptionala”.

„Aș vrea să dau trei directii: in primul rând e nevoie mai mult ca oricand sa nu moara oameni, e nevoie sa limitam aceste pierderi de vieti omenesti, e nevoie sa ne facem cu totii, pe toate palierele, datoria, e nevoie sa mearga motoarele economiei, pentru ca guvernul trebuie sa plateasca pensii, salarii, si trei: este nevoie ca statul administreaza, sa arate ca legea domenste, de aceea prezenta Armatei Române, a MAI, politisti, jandarmi arata siguranta si securitate. Romanii trebuie sa respecte legea in aceste momente si sa aiba incredere in institutiile de forta ale statului”, a mai spus Gabriel Oprea în intervenția telefonică de la Realitatea PLUS.