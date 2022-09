Incendiile de pădure se extind în Spania și Franța în ultimele zile.

Furtuna de foc a cuprins 350 de hectare dintr-o pădure de pini din Franța, iar peste 500 de locuitori au fost evacuaţi de urgenţă. Este vorba despre regiunea Gironde, acolo unde zeci de echipaje de pompieri au fost mobilizate. Au fost trimise şi avioane-cisternă pentru a opri avansarea incendiului.

O adevărată tornadă de foc s-a format deasupra flăcărilor în localitatea Saumos din Gironde.

Iar în sudul Spaniei, în regiunea Granada, vremea rea și vântul fac ca focul care a cuprins pădurea să se extindă. 4.000 de hectare din patru localități au fost deja afectate.

Pentru a cincea zi consecutiv, incendiile persistă în Los Guajares.

