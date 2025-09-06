Situația de pe piața energiei electrice continuă să fie una revoltătoare și asta pentru că sunt mii de clienți cu tarife triplate și cu facturi întârziate, iar problema este atât de gravă încât ar putea ajunge pe masa CSAT.

Datele oficiale arată că de la începutul acestui an au fost peste 12.000 de reclamații înregistrate la ANRE și au fost aplicate amenzi în valoare de 7,5 milioane de lei.

Mai grav este faptul că unii furnizori mută abuziv clienții la tarife mult mai mari. În acest caz a fost aplicată o amendă 740 de mii de lei.

ANRE susține faptul că a dispus recaluclarea facturilor și returnarea sumeleor încasate pe nedrept, însă furnizorii își fac în continuare prorpiile legi.