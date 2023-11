Agenţia Naţională de Integritate (ANI) anunţă, joi, într-un comunicat de presă, că a constatat conflictul de interese de natură administrativă sau starea de incompatibilitate, în cazul a 6 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Astfel, reprezentanţii ANI afirmă că Mircea Popescu, manager interimar al Spitalului Orăşenesc Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 16 decembrie 2020 - 18 septembrie 2023, întrucât a exercitat simultan cu funcţia de manager interimar al Spitalului Orăşenesc Oraviţa şi funcţia de consilier local în cadrul CL al comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

De asemenea, Daniela Dinu, secretar general al comunei Albeşti, judeţul Constanţa, s-a aflat în conflict de interese administrativ, întrucât, în perioada 2021-2022, în exercitarea funcţiei publice de conducere, a contrasemnat pentru legalitate două acte administrative în baza cărora a fost desemnată preşedinte al comisiilor de concurs organizate la nivelul instituţiei angajatoare, activităţi în urma căreia a încasat venituri.

Ea a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 445, alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

Potrivit ANI, Mirela Munteanu, secretar general al comunei Pădureni, judeţul Vaslui, a contrasemnat, în 31 ianuarie 2023, un act administrativ în baza căruia a fost desemnată secretar al unei comisii de concurs, respectiv al unei comisii de soluţionare a contestaţiilor, activităţi în urma cărora a încasat venituri.

Ea a încălcat astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu dispoziţiile art. 445, alin. (1), (2) şi (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

La rândul său, Ioan Deac, secretar general al comunei Bogdan Vodă, judeţul Maramureş, s-a aflat în conflict de interese administrativ, întrucât în exercitarea funcţiei publice, având un interes personal de natură patrimonială, a refuzat să contrasemneze pentru legalitate Hotărârea C.L. din 26 noiembrie 2021, prin care se dispunea adjudecarea proprietăţii imobiliare aparţinând societăţii la care acesta deţinea calitatea de membru cooperator şi care avea creanţă de plată în sumă de 205.000 lei.

El a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 79, alin. (1), lit. a), b) şi c) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

Maria Ţuţina Stan, personal contractual de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comana, judeţul Giurgiu, s-a aflat în incompatibilitate, în perioada 5 noiembrie 2020 - 29 iulie 2022, întrucât, în perioada exercitării funcţiei contractuale de conducere în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Comana, cele 4 societăţi la care persoana evaluată a deţinut calitatea de asociat şi/sau funcţia de administrator au încheiat, în intervalul 5 noiembrie 2020 – 29 iulie 2022, 5 contracte în valoare totală de 1.334.549,22 Lei cu Primăria comunei Comana.

Ea a încălcat astfel prevederile art. 93, alin. (1) coroborate cu art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Totodată, Mihaela Nicola, fost auditor superior în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, s-a aflat în incompatibilitate în perioada 1 martie - 4 august 2021, întrucât a deţinut simultan funcţia publică de auditor superior în cadrul A.N.A.F şi funcţia de director economic în cadrul unei societăţi al cărei acţionar unic este o societate cu capital social deţinut de statul român prin Ministerul Energiei.

Ea a încălcat astfel prevederile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. c) din Legea nr.161/2003.

Potrivit ANI, persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

”Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)", mai arată ANI.

”Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului", adaugă sursa citată.