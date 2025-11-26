Deși multe dintre ele au fost date jos pentru că erau ilegale, firma continuă să monteze altele. Aproape toate aceste panouri, susțin sursele, ar fi deținute de Alexandru Nanu, un asociat al lui Sebastian Ghiță. Jurnaliștii Realitatea PLUS au solicitat un punct de vedere, însă până la această oră, Sebastian Ghiță nu a oferit un răspuns. Mihai Tufan și Mihai Anastasescu nu au putut fi contactați până la acestă oră.

Cine se află în spatele firmei controversate? Legăturile cu Ghiță

Deși plecat din țară, Sebastian Ghiță, prin interpuși și firme controlate de apropiații săi, continuă să atragă contracte uriașe de la Primăria Capitalei. Anchete recente ale jurnaliștilor arată că unul dintre oamenii cheie din jurul fugarului ar fi Alexandru Ștefan Nanu, un om de afaceri care controlează compania Euromedia Group SA, implicată în contracte cu panouri publicitare și mobilier urban.

Alexandru Ștefan Nanu este de altfel, fiul primarului PSD al comunei Cornu, din Prahova, Cornel Nanu.

Un alt scandal legat de compania Euromedia a izbucnit și în urmă cu aproximativ trei ani. Încă de atunci, potrivit presei, s-a speculat că în spatele companiei ar sta, de fapt, Sebastian Ghiță. Euromedia ar fi avut, potrivit jurnaliștilor, și contracte cu Societatea de Transport București.

Firma controlată de Nanu deține un portofoliu important de panouri publicitare în Capitală și ar fi montat o parte în mod ilegal, potrivit fostului primar al Sectorului 1. În mai multe rânduri, autoritățile locale au demontat panouri care aparțin acestei firme, invocând lipsa autorizațiilor sau amplasarea ilegală pe domeniul public.

Dar asta nu împiedică firma controlată de Sebastian Ghiță să își continue ilegalitățile. Exemplu stă acest panou care se montează în sectorul 2 al Capitalei, foarte aproape de un bloc. Nici acesta nu are autorizație, la fel ca multe altele care se găsesc prin tot Bucureștiul.

Tot presa a dezvăluit că aceste contracte nu sunt întâmplătoare, ci fac parte dintr-un mecanism mai larg: prin firme-satelit controlate de apropiați sau asociați ai lui Ghiță, sustrag bani publici și mențin influență.

Milionarii din jurul Serviciilor, legătura cu mafia petrolului

O altă afacere ilegală în jurul căreia a apărut din nou numele Alexandru Nanu ar fi, scriu jurnaliștii, o construcție fără autorizație din Parcul Herăstrău, considerat monument istoric. Printre proprietari ar fi fiul primarului din Cornu, județul Prahova și un offshore din Cipru.

Atunci, reprezentanții Primăriei Capitalei au transmis că proprietarii au fost somați să demoleze construcțiile, dar nu s-au conformat și au fost sesizați procurorii.

Pe de altă parte, contactat de Realitatea PLUS, Alexandru Nanu a declarat că are o prietenie cu Sebastian Ghiță de peste 15 ani și susține că nu este controlat de acesta. De asemenea, el a adăugat că Euromedia deține sub 40 la sută din panourile aflate în București, nefiind vorba despre contracte atribuite de Primăria Municipiului București.

Alți doi oameni de afaceri controversați din jurul lui Sebastian Ghiță sunt Mihai Anastasescu, finul lui Nanu, și Mihai Tufan, scriu jurnaliștii. Originari din Câmpina, Prahova, cei doi au ajuns în câțiva ani în topul milionarilor din România.

Aceștia derulează afaceri în energie, industria farma, jocuri de noroc, agricultură, construcții, turism, iar averea celor doi se apropie de jumătate de miliard de euro.

Cei doi milionari au fost asociați cu dosarele penale privind traficul de produse petroliere și alcool.

Între 2002 și 2004, mai multe rapoarte au arătat că statul pierdea anual peste 500 de milioane de euro din cauza mafiei alcoolului. Şeful SRI Prahova de atunci a dispus măsuri de interceptare, filare şi infiltrare a fenomenului. Din rețeaua de trafic ilegal cu alcool şi băuturi alcoolice monitorizată făcea parte şi Mihai Anastasescu, deținătorul MIKA Quatro SRL Câmpina.

Din rapoartele de atunci a reieşit faptul că, de pe traseul monitorizării, se pierdeau informații către membrii rețelei de trafic cu alcool şi produse petroliere. Din interceptări a rezultat că afaceristul Mihai Anastasescu ar fi primit informații atât de la deputatul PSD Ion Stan, şeful Comisiei parlamentare de control al SRI, cât şi de la Dorina Mihăilescu fost sef de departament la Secretariatul General al Guvernului Adrian Năstase.

Anastasescu și Tufan au fost implicați și în dosarul Casirom Turda. Firmele milionarilor au făcut obiectul mai multor controale ale comisarilor Gărzii Financiare Prahova, încrucișate cu verificările procurorilor Parchetului Naţional Anticorupție.

Mihai Tufan nu a fost străin nici de legături controversate cu Florian Coldea. Omul de afaceri le-ar fi dat bani generalilor pentru a scăpa de acuzațiile dintr-un dosar pentru tentativă de omor.

Tufan a fost condamnat în 2021 la 3 ani și 6 luni închisoare după ce a fost acuzat că și-ar fi înjunghiat, cu mai multe lovituri de cuțit, o angajată pe care o bănuia că ar fi furat sume de bani din conturile sale.

Nu era însă singurul dosar al afaceristului. Acesta mai are un proces pe numele său, cel de divorț. În iunie 2024, femeia l-a chemat în instanță pentru plata pensiei de întreținere pentru copiii săi.

Sume uriașe ar fi obținut, potrivit presei, și prin aplicația Amparcat.ro. Însă suma pe care o încasează aplicația de parcări a fost trecută la secret, conform anchetelor jurnalistice.

Softul amparcat.ro a fost dezvoltat de firma ID Solutions Tech SRL a unui fost asociat cu un locotenent al lui Sebastian Ghiță într-o altă firmă care are zeci de contracte uriașe cu statul. O alternativă la aplicația oficială a autorității locale București, amparcat.ro are tarife mult mai mari, în funcție de zonă.

În ciuda controverselor, nicio instituție a statului nu a intervenit să ia vreo măsură.

Presa a scris și despre protecția pe care Ghiță a avut-o din partea serviciilor, vizibilă mai ales atunci când mogulul a fugit din țară, deși era sub control judiciar. Legătura fugarului penal cu serviciile a fost recunoscută public chiar de acesta, când a povestit cum își petrecea vacanțele cu Florian Coldea.