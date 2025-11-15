Circarii de la goarna fugarului Ghiță, atac la suveranism

Sebastian Ghiță nu este singurul care își trimite participanții reality show-urilor pentru adulți. rezistul Cătălin Drulă se folosește de Alexandru Dimitriu, fostul concurent de la emisiunea Vara ispitelor, să o atace pe Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Ce decizii luați cu PSD-ul?

Alexandru Dimitriu: De ce erați consiliera lui și luați bani de la statul român?

De ce erați consilieră?

Anca Alexandrescu: Dumneavoastră răspundeți de deciziile lui Cioloș că a vândut România?

Alexandru Dimitriu: Astea sunt securisme!

Anca Alexandrescu: Securiști sunteți voi!

Alexandru Dimitriu: Să știi ca nu e ca la televizor să latri!

Anca Alexandrescu: De șase ani de zile sunteți la guvernare...

Alexandru Dimitriu nu este străin de lumea mondenă. În anul 2001, când avea o relație cu Cosmina Păsărin, cei doi au participat la emisiunea de pentru adulți „Vara ispitelor”. Acolo a fost înșelat în faţa camerelor de filmat și apoi părăsit de partenera sa de la acea vreme, care l-a lăsat pentru ispita Bogdan Vlădău.

După această etapă, Alexandru Dimitriu a intrat în politică, iar Cosmina Păsărin a rămas ulterior în showbiz și a devenit cunoscută pentru pozele sale în Play Boy.