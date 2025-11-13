Cum sunt suprataxați bucureștenii pentru parcare fără să știe?

Loteria Română a pompat din 2018 până în prezent milioane de lei către România TV. Numai în primii 5 ani, arată pagina de Facebook Banii Noștri, postul controlat de Ghiță a obținut aproape 12 milioane de lei fără TVA din contractul cu instituția de stat. Și asta nu este tot. Loteria Română s-a apucat să vândă bilete prin Amparcat.ro în anul 2023, însă suma pe care o încasează aplicația de parcări a fost trecută la secret, conform anchetelor jurnalistice.

Softul amparcat.ro a fost dezvoltat de firma ID Solutions Tech SRL a unui fost asociat cu un locotenent al lui Sebastian Ghiță într-o altă firmă care are zeci de contracte uriașe cu statul. O alternativă la aplicația oficială a autorității locale București, amparcat.ro are tarife mult mai mari, în funcție de zonă.

În Centrul Capitalei, în zona de parcări, pe panou prețurile sunt clare: 5 lei ora, 30 de lei pe zi. Cu toate acestea, dacă accesăm aplicația mobilă locală „Am parcat”, acestea se schimbă: o ora costă 5,95 de lei, iar o zi 35 de lei. Diferențele sunt clare între panou și aplicația „Am parcat”.

În ciuda controverselor, nicio instituție a statului nu a intervenit să ia vreo măsură.

Tarif ascuns de stat, oamenii lui Ghiță fac bani cu ciocanul

Legătura fugarului penal cu serviciile a fost recunoscută public chiar de acesta, când a povestit cum își petrecea vacanțele cu Florian Coldea.

„La începutul lui 2010, în luna februarie, am fost împreună cu familiile în Seychelles. Doar noi, era înainte de congresul PSD și am hotărât să mergem într-o vacanță, într-o insulă exotică.”, spunea Sebastian Ghiță.

Presa a scris despre protecția pe care Ghiță a avut-o din partea serviciilor, vizibilă mai ales atunci când mogulul a fugit din țară, deși era sub control judiciar.

Este inexplicabil cum instituții cheie în statul român continuă să își facă reclamă la televiziunea unui fugar cu probleme multiple în justiția românească. Și unde vedeta postului recurge la minciuni, manipulări și gesturi disperate pentru audiență.

Un gest inspirat din celebra scenă din ianuarie 2009, când Dan Diaconescu a fost băgat în tomberon, în direct, de interlopul Tolea Ciumac, unul dintre invitații săi.