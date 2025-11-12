”Să ne păstrăm decența și să nu mai jignim colegii, oamenii sunt aici pentru Călin Georgescu nu pentru a-i face campanie Ancăi Alexandrescu”, a spus angajata televiziunii fugarului Ghiță.

În disperarea de a se lega de numele lui Călin Georgescu și Anca Alexandrescu ca să facă audiență, televiziunea controlată de fugar nu mai are nicio limită a penibilului. Săgețile care se dau jurnaliști turbează când văd că sunt ignorați complet de candidatul interzis la prezidențiale și caută sămânță de scandal. De fiecare dată când merg la evenimentele la care participă și Călin Georgescu, agitatorii penalului jignesc jurnaliștii televiziunii poporului. Dar se dau victime.

”Eu nu sunt acolo pentru a fi în centrul unui război. Noi suntem acolo pentru a ne face meseria, indiferent de postul de televiziune pe care îl reprezentăm suntem înainte de toate oameni”, a mai spus subordonata lui Ghiță.

Dar ei sunt obișnuiți cu circul și scandalul.

”Fiecare om are un preț, al meu e mare. La momentul respectiv, când eram un puști naiv, ziceam: un milion de euro și scapi de mine. Acum s-a scumpit lucrarea”, afirma Victor Ciutacu în cadrul unui interviu.

Campania agresivă a postului lui Ghiță împotriva suveranismului este la ordinul fugarului care are deschise în justiția românească peste 300 de dosare penale ce în orice moment pot fi activate. De exemplu, atunci când „suveranistul” care a fugit din țară să se refugieze în ”brațele” dictatorului Vucic nu mai percutează poate apărea și ancheta care să le dea un imbold autorităților să îl aducă înapoi, au explicat surse din sistemul judiciar pentru Realitatea PLUS.

”Dosarele pe care domnul Sebastian Ghiță le-a avut la DNA Ploiești au fost multiple. Mie mi-au trebuit 8 ani de zile, nefiind nici om politic, nici om de stat, dar am rămas în România pentru a-mi demonstra nevinovăția”, a dezvăluit fostul procuror Mircea Negulescu.

Dovadă că mogulul penal putea fi adus în fața justiției din România oricând înainte de a se prescrie dosarele cunoscute stau imaginile apărute cu el în ultimii ani petrecând în afara Serbiei. Spre exemplu, a fost surprins pe o insulă de lux în Grecia, dansând relaxat pe manele.