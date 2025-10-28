Potrivit dr. Uma Naidoo, psihiatru nutrițional și autoarea cărții „The Food Mood Connection”, există un fruct care face adevărate minuni pentru creier: afinele. Indiferent că sunt proaspete sau congelate, consumul a cel puțin 150 de grame pe zi poate aduce beneficii remarcabile pentru sănătatea mintală.

„Afinele sunt cel mai bun aliment pentru sănătatea creierului. Ele susțin funcția cognitivă și reduc riscul de afecțiuni neurologice”, explică specialista.

Afinele sunt bogate în flavonoide, compuși naturali cu puternice proprietăți antioxidante, care ajută la reducerea stresului oxidativ – una dintre principalele cauze ale îmbătrânirii celulelor nervoase.

Studiile au arătat că persoanele care consumă zilnic afine au un risc cu până la 20% mai mic de a dezvolta demență sau alte tulburări cognitive.

De asemenea, afinele conțin antocianine, substanțe responsabile de culoarea lor albastru-violacee, care combat inflamația și protejează neuronii de deteriorare.

„Afinele acționează ca un scut natural împotriva stresului oxidativ și a inflamației din creier. Ele ajută memoria, concentrarea și capacitatea de învățare”, susțin specialiștii.

Pe lângă antioxidanți, afinele furnizează și o serie de vitamine și minerale esențiale pentru buna funcționare a creierului.

Printre acestea se numără:

folații, importanți pentru producerea neurotransmițătorilor;

vitamina C, care susține imunitatea și protejează celulele nervoase;

vitamina K, esențială pentru circulația sângelui și oxigenarea creierului.

Neurotransmițătorii influențează starea de spirit, memoria și capacitatea de concentrare, iar un aport adecvat de folați contribuie la echilibrul emoțional și la prevenirea depresiei.

Beneficiile afinelelor pentru întregul organism

Afinele nu sunt benefice doar pentru creier, ci și pentru alte organe. Studiile au demonstrat că aceste fructe pot reduce inflamațiile de la nivelul stomacului și pot îmbunătăți digestia. De asemenea, contribuie la reglarea glicemiei și la protejarea sistemului cardiovascular.

„Afinele sunt o combinație perfectă între gust și beneficii. Sunt dulci, ușor de introdus în dietă și extrem de sănătoase”, spun nutriționiștii, potrivit sursei.