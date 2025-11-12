Consumul regulat de struguri ajuta la o viata mai lunga si mai sanatoasa. Resveratrolul este un fitonutrient stilbenic care se gaseste in cea mai mare parte in cojile de struguri, semintele si carnea de struguri. S-a demonstrat ca mareste expresia a trei gene, toate legate de longevitate. Cercetarile arata ca un continut bogat de resveratrol se gaseste mai ales in coaja strugurilor. Inseamna ca nutritia cojilor de struguri este responsabila pentru prelungirea vietii, scrie Sfat Naturist.

Previne cancerul prin consum regulat de struguri

Strugurii conțin o cantitate bogata de nutrienti antioxidanti si antiinflamatori care ajuta la evitarea combinatiei periculoase de stres oxidativ cronic si inflamatie cronica, facand din acest fruct un aliment minunat în lupta impotriva cancerului.

Fibrele sunt semnificativ necesare pentru un colon sanatos, iar strugurii ne ofera aproximativ 1 gram de fibre la fiecare 60 de calorii. Aceasta combinatie antioxidanti-fibra poate fi unul dintre motivele pentru care prevenirea cancerului de colon a devenit mai predominanta in cercetarea sanatatii pe struguri. De fapt, un studiu realizat de Departamentul de Stiinte ale Sanatatii de la Universitatea din Milano si Spitalul San Paolo din Italia a constatat ca extractele naturale de struguri regleaza malignitatea celulelor canceroase ale colonului.

Cercetatorii au descoperit ca extractul de coaja de struguri are rezultate chimioterapeutice pozitive impotriva cancerului de san.

In afara de stafide, s-a remarcat efectul sau asupra celulelor canceroase ale colonului uman si celulelor cancerului pancreatic datorita efectelor antioxidante si antiinflamatorii, scrie sursa.

O alta cercetare a descoperit ca mustul ajuta la prevenirea cancerului de san. Flavonoidele din struguri, in special antocianine, previn procesele neurodegenerative atat prin inhibarea neuro-inflamatiei, cat si prin scaderea stresului oxidativ.

Cercetarile clinice au demonstrat ca suplimentarea de 12 saptamani cu must are beneficii neurocognitive la adultii varstnici cu declin precoce al memoriei. S-a constatat, de asemenea, ca un consum de suc de struguri imbunatateste functiile de memorie la adultii varstnici cu un declin usor al memoriei, ajutand probabil la functionarea ca tratament natural al Alzheimerului.

Strugurii sunt excelenti pentru curatarea organismului de toxine

Strugurii pot reduce considerabil aciditatea acidului uric si ajuta la eliminarea acidului din sistem, scazand astfel stresul si presiunea asupra rinichilor.

Deoarece strugurii au un continut ridicat de apa, acestia incurajeaza urinarea, ceea ce ajuta si la indepartarea acidului uric inca prezent in organism dupa ce aciditatea acestuia este redusa. Strugurii au un efect foarte curatator asupra organismului, iar antioxidantii prezenti beneficiaza de toate sistemele corpului in moduri marginale.

S-a dovedit ca numerosi fitonutrienti ai strugurilor au proprietati antimicrobiene.

Acesti fitonutrienti variaza de la flavonoizi obisnuiti, cum ar fi quercetina, la stilbeni mai putin obisnuiti, cum ar fi piceatanolul si resveratrolul. Cercetatorii cred ca ar putea sa ne ajute sa prevenim problemele legate de microbi, cum ar fi bolile transmisibile prin alimente.

Sucul de struguri, extractele din coaja si semintele de struguri s-au dovedit a avea un puternic efect inhibitor impotriva dezvoltării unor bacterii.

Extractele de vin rosu si alb fara alcool s-au dovedit a avea activitati antifungice moderate pe Candida albicans. Aceasta activitate antifungica a produselor din struguri le-a facut atractive pentru aplicatii comerciale precum produsele de ingrijire a pielii. Si flavonoidele din struguri pot juca un rol important intr-un intestin sanatos, oferind in cele din urma efecte benefice in controlul pierderii in greutate, scrie aceeași sursă.