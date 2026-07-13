Fritz, despre formarea unui nou guvern: „Zero șanse. Alegeri anticipate, nu există alte soluții magice”

Publicat 13 iul. 2026, 23:49 Actualizat 13 iul. 2026, 23:54

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că nu există nicio șansă ca România să aibă un nou guvern până la sfârșitul lunii iulie, motivând că nu se întrevede o majoritate parlamentară care să susțină un astfel de executiv. Liderul USR consideră că alegerile anticipate reprezintă soluția pentru deblocarea situației politice.

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