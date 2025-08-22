Buncăr cu zece dormitoare și sală de recreere cu bară de striptease

Potrivit publicației citate, adăpostul va avea zece dormitoare, spații de locuit separate și o sală de recreere dotată cu bară de striptease. Designul reflectă obsesia fraților Tate pentru opulență și control, îmbinând ideea de supraviețuire cu elemente de divertisment și lux.

Dezvoltatorul Ron Hubbard, el însuși un personaj controversat, a vorbit în termeni foarte căldărori despre cei doi frați, lăudând "profesionalismul" lui Tristan Tate și afirmând că Andrew este „OG” – termen argotic care desemnează o figură respectată și influentă.

Andrew Tate turns his house into a BUNKER💀 pic.twitter.com/rgdRyfeul7 — The Real World Tate (@trw_tate) November 23, 2024

Andrew Tate a publicat încă de la finalul anului trecut un video în care prezenta deja lucrările de transformare a uneia dintre locuințele sale în buncăr, fără a fi clar dacă este vorba despre proiectul supervizat de Hubbard.

Contextul juridic și imaginea publică

Construcția buncărului vine într-un moment tensionat pentru frații Tate, care sunt anchetați penal în România și Marea Britanie pentru acuzații grave, inclusiv viol și trafic de persoane. În ciuda investigațiilor, cei doi continuă să-și promoveze imaginea de influenceri puternici și independenți, investind în proiecte care le reflectă stilul de viață.

Pentru unii, buncărul este o manifestare a paranoiei și a dorinței de izolare. Pentru alții, este doar o extensie firească a brandului Tate – provocator, exclusivist și ostentativ.

