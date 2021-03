„Din câte am înțeles, au fost trimiși de la combinatul chimic, unde lucrau ei, au fost trimiși să lucreze ca electricieni în apartament. Nu știu ce căutau ei acolo, că nu aveau ce căuta să lucreze într-un apartament. Părerea mea. Au fost trimiși la lucrare, am aflat și eu pe la ora 2 jumătate ce s-a întâmplat. M-am urcat în mașină, am venit fuga, am ajuns aici, am încercat să vorbesc cu cineva. Până la urmă un polițist s-a recomandat ca fiind șeful Poliției și mi-a spus situația. Am întrebat cine este omul ăsta, ce a făcut... mi-a spus: stați liniștit, nu are antecedente, e totul în regulă.

Am încercat să stau calm, am așteptat. Cred că după vreo oră după ce am fost eu aici, pe la 2 și ceva 3, au venit și trupele de intervenție. Au venit și stăteau la vorbe. Eu eram lângă ei, stateau la 5 scări distanță. Ei stateau la vorbe și când au fost început să țipe băieții, eu i-am auzit... glasul fratelui meu, imediat am încercat să fug, din instinct... Ei au început să plece trei încolo, doi înapoi, au uitat berbecul, apoi scutul... îi auzeam cum discută. Nu îmi venea să cred cât de nepregătiți au fost. Dacă erau aici pe colțul blocului, imediat urcau până la etajul 3, dacă stateau cu totul pregătit. Am zis să stau cât mai departe, să nu mă vadă fratele meu, să facă vreo criză. Și am zis: sunteți profesioniști, faceți-vă treaba. Se pare că nu au fost așa profesioniști. Te-ai fi așteptat să facă și ei ceva cum trebuie. Adică, doi ostatici și doi oameni morți. Ei ziceau, că i-am auzit, stați, mă, liniștiți, că omul cedează, erau prea calmi polițiștii. Nu așa se face.

Au strigat ajutor, dar vă dați seama, dacă omul are un cuțit în mână... într-un minut are timp să facă treaba. Măcar unul dintre ei dacă rămânea în viață... vorbim de vieți de oameni. Dacă erau pregătiți, urcau în 30 de secunde. Nu au fost. Toți cer pensii speciale, toți vor salarii mărite, dar de pregătiți nu e niciunul pregătit”, a spus fratele uneia dintre victime.

Reamintim că în noaptea de 1 spre 2 martie, doi bărbați au murit în urma unei luări de ostatici la Onești, județul Bacău. Cei doi muncitori au fost sechestrați de proprietarul casei în care făceau reparații. Au fost înjunghiați mortal de un bărbat de 68 de ani. Acesta se află în stare gravă la spital după ce a fost împușcat în brațe și picioare de polițiștii sosiți la fața locului pentru că nu s-a supus ordinelor.

Ajunși la fața locului, polițiștii au încercat să negocieze cu agresorul, dar acesta nu a vrut să îi elibereze. Negocierile au durat aproape trei ore. După ce polițiștii au intrat în forță în locuința agresorului, au văzut că cei doi muncitori erau înjunghiați.

Bărbatul i-ar fi sechestrat pe cei doi muncitori pentru că și-ar fi adus aminte că în trecut nu i-au făcut bine reparațiile pentru care i-a chemat.