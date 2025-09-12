Ce avantaje primesc medicii români în Franța

Un medic de familie care alege să își desfășoare activitatea într-o localitate franceză poate primi:

un bonus de instalare de până la 50.000 de euro, acordat în două tranșe,

scutire de impozit pe venit pentru o perioadă de cinci ani,

cabinet medical modern, fără chirie în primii ani,

locuință gratuită pentru medic și familie,

sprijin pentru integrarea soțului/soției pe piața muncii și pentru înscrierea copiilor la școală.

Exemplul unui medic român

Ovidiu Puf, medic de familie din Arad, a acceptat oferta Franței și, din 1 octombrie, se va stabili în localitatea Saint Germain de la Coudre, un sat cu doar o mie de locuitori care nu a mai avut medic de șase ani.

„Ne-au pus la dispoziție o locuință pentru întreaga familie, un cabinet complet utilat și modern, iar bonusul de instalare de 25.000 de euro se acordă atât în primul, cât și în al doilea an. În plus, autoritățile locale s-au ocupat ca soția să își găsească un loc de muncă și fiica noastră să fie integrată la școală”, a declarat medicul arădean.

Primarul localității l-a întâmpinat personal pe medicul român, organizând chiar și un mic dejun tradițional, pentru a marca momentul.

Situația din România

În timp ce Franța investește în atragerea cadrelor medicale, în România lipsa medicilor de familie devine acută, mai ales în mediul rural. Zeci de mii de români nu au acces la un doctor de familie, iar plecările anuale ale medicilor agravează și mai mult problema.

Statisticile arată că unul din cinci medici străini care profesează în Franța este român, confirmând tendința tot mai accentuată de migrație profesională.