Primul monarh britanic cu cea mai lungă domnie din istorie, cu 7 ani mai mult decât regina Victoria în al secolul XIX-lea, s-a bucurat de cele mai multe apariții publice. Iar de-a lungul timpului, regina și-a ales cele mai extravagante culori.

Garderobiera Reginei, Angela Kelly, a publicat două fotografii remarcante cu regina Elisabeta a II-a cum nu a mai apărut niciodată public. Suverana și-a dorit întotdeauna să pozeze cu mâinile în buzunar. Regina și-a dorit mai multă libertate în ceea ce privește aparițiile sale.

Queen Elizabeth II longtime dresser Angela Kelly shares how the Queen told her she had an urge to pose for a photo with her hands in her pockets, a pose which she hadn't been photographed in before. pic.twitter.com/vnYUbQ8jTg