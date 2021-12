Barbatul a primit îngrijiri medicale si a fost transportat la spital. Politistii rutieri desfasoara cercetari in vederea stabilirii circumstantelor exacte care au dus la producerea acestui accident.

Conducatorul auto in varsta de 67 de ani era si sub influenta alcoolului. Testarea a indicat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat.

In cauza, se intocmesc actele premergatoare efectuarii de cercetari penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta alcoolului, respectiv vatamare corporala din culpa.