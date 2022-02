G4Media scrie că Simion a reușit să intre în hotelul unde s-a organizat summit-ul pretinzând că este secretarul reprezentantului PNȚCD și a fost dat afară ulterior de către organizatori.

"Domnul Simion nu a fost invitat la summit-ul de la Madrid. Este corectă informația că a fost scos afară de forțele de ordine pentru că n-a fost invitat. Nu este adevărat nici că a semnat declarația comună, decât dacă s-a ascuns undeva. Suntem șocați de această informație. Este prima dacă când se întâmplă așa ceva în istoria noastră politică, a declarat Alonso de Mendoza, un purtător de cuvânt al delegației VOX din Parlamentul European, pentru G4Media.

Anterior, într-o postare pe Twitter, George Simion afirma că a semnat declarația comună pentru viitorul Europei ca o uniune de națiuni suverane și însoțea postarea cu o poză alături de europarlamentarul Jorge Buxade, în holul Hotelului VP Plaza España Design, unde se ținea conferința.

I congratulate my friend @Jorgebuxade and the @vox_es party for organizing the 🇪🇸 Madrid Summit. I signed the Joint Declaration for the Future of Europe as a union of sovereign nations. We hope to meet again in Bucharest in mid-February.🤝 pic.twitter.com/vEfVJGGlP1