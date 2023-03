„Aceste rachete, care sunt adesea lansate din aer dinspre nord și sud, sunt cel mai probabil rachete antiradar. Ele caută apărarea noastră aeriană, dar vor găsi doar ceea ce mănâncă fără sare", a scris Kim pe canalul său de Telegram, scrie ZN.ua, citat de HotNews.ro.

Afirmațiile oficialului ucrainean vin în contextul în care marți dimineață a fost anunțată o alertă aeriană în mai multe regiuni din Ucraina.

Ulterior, canalele de monitorizare au raportat posibile lansări de ținte false de către avioane rusești în sudul și nordul țării.

Mai multe rachete ar fi fost interceptate în Odesa.

Just now watched these two incoming missiles over Odesa. Apparently they were launched from a ship. As they got closer, the air raid sirens went off. Then I'm not sure exactly what happened. As this photo shows, it sort of looked like they stopped at this point. But then one of… https://t.co/KhyuLMT5P0 pic.twitter.com/LR5JX8SPHD