În mesajul său, Piersic Jr. și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care anumite cazuri de trafic și consum de substanțe interzise sunt tratate de autorități, sugerând că cei cu mulți bani și influență pot scăpa nepedepsiți, în timp ce tinerii sunt lăsați pradă pericolului. Actorul a menționat că a încercat să găsească metode de a sensibiliza tinerii asupra riscurilor drogurilor, dar fără succes. De asemenea, Florin Piersic Jr. a îndemnat organizațiile care luptă împotriva drogurilor să-l coopteze în proiectele lor, considerând că lupta trebuie dusă cu forță și fără compromisuri. În opinia sa, nu există cale blândă sau soluții ușoare pentru această problemă gravă, iar mesajul său este unul de alertă pentru părinți, educatori și autorități.

„Am un mesaj pentru un om care își spune Maru. Nu am reținut numele adevărat. Este un om care apare des la televizor acum, am făcut greșeala să deschid televizorul și să aflu niște lucruri.

Domnule Maru, dacă în locul acestui copil care se numea Rares ar fi fost copilul meu, te-aș fi calcat în picioare până nu mai respirai. Cred că locuiești într-o țară blândă, o țară care de multe ori își bate joc de cetățenii ei, și cred că îți face plăcere lucrul ăsta. O țară în care fratii Tate se .... pe orice sistem și pot să stea în libertate, o țară în care cei care au foarte mulți bani pot să scape în orice situație.

Am încercat să găsesc o cale amuzantă, în ghilimele, prin care să arăt tinerilor pericolul drogurilor. Nu am reușit. Am discutat și cu unele asociații antidrog, unele organizații, există oameni care fac tot ce pot ca să lupte împotriva unui neom ca acest Maru. Da, ție, mă adresez ție Maru, și sper din tot sufletul să stai mulți, mulți ani în închisoare. Și îmi pare rău că în această țară blândă nu există pedeapsa cu moartea. Asta ar fi pus semnul întrebării în mintea multora ca tine.

Voi, cei care vă ocupați cu tot ceea ce se ocupă acest Maru, să considerați că de azi înainte aveți un dușman în plus, și mă adresez pe această cale tuturor organizațiilor care luptă împotriva drogurilor, mă puteți coopta în orice proiect al vostru. Nu există o cale blândă, nu există glume pe care să le faci pe tema asta, care să deschidă ochii unor oameni tineri. Acest cancer, că nu pot să-i spun altfel, trebuie combatut în cel mai agresiv mod. Nu există căi care să arate copiilor că nu e bine să te duci cu imbecilul care îți spune că ce misto e să fumezi nu știu ce țigară sau să îți injectezi nu știu ce, mai ales acum, când poți să te trezești cu cine știe ce pastilă în pahar, dacă nu ai aharul acoperit, sau îți dă unul cine știe ce prăjitură. Este crunt ce se întâmplă”, a spus Florin Piersic Jr.

